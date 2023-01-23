https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/abkhaziya-voshla-v-pyaterku-mest-v-kotorykh-pekut-samye-vkusnye-pirogi-1043737332.html
Абхазия вошла в пятерку мест, в которых пекут самые вкусные пироги
Абхазия вошла в пятерку мест, в которых пекут самые вкусные пироги
Всемирный день пирога отмечается 23 января. Это древнее блюдо имеет большое множество вариаций и в каждом регионе его пекут по-своему. 23.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-23T10:40+0300
2023-01-23T10:40+0300
2023-01-23T10:49+0300
в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Абхазия вошла в топ-5 мест, в которых пекут самые вкусные пироги по мнению российских путешественников. Опрос провел сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Первое место в рейтинге занял Татарстан. 33% опрошенных по достоинству оценили румяный эчпочмак, которому в Казани даже поставили памятник. На втором месте (21%) оказались осетинские пироги – визитная карточка Северной Осетии. На третьем месте (13%) Кабардино-Балкария, в которой пекут великое множество пирогов, в том числе хычинов с разной начинкой, а на четвертом месте – Московская область, в городах которой можно отведать как традиционные русские пироги, так и выпечку почти любого уголка мира.На шестом и седьмом месте Русский север и Карелия. За шаньги, рыбники, ватрушки Архангельской и Вологодской областей голосовали 9% опрошенных, а за карельские ржаные "калитки" со сладкой и несладкой начинками - 7%.В Тверской области также пекут "калитки", но помимо них, еще и сульчины, жбени и мневые пироги. Эти угощения по достоинству оценили 6% проголосовавших. А 5% пользователей предпочли треугольные усбосмаки, бэлиши и баурсаки из Башкирии.Замыкает десятку самых "вкусных" направлений Приморье, где большой популярностью пользуются корейские пирожки пян-се.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/abkhaziya-popala-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-s-pitomtsami-1043262685.html
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Абхазия вошла в пятерку мест, в которых пекут самые вкусные пироги
10:40 23.01.2023 (обновлено: 10:49 23.01.2023)
Всемирный день пирога отмечается 23 января. Это древнее блюдо имеет большое множество вариаций и в каждом регионе его пекут по-своему.
СУХУМ, 23 янв – Sputnik.
Абхазия вошла в топ-5 мест, в которых пекут самые вкусные пироги по мнению российских путешественников. Опрос
провел сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
За Страну души проголосовали 11% подписчиков, оставшиеся в восторге от колоритной местной кухни, а особенно от ачашва – абхазского пирога с сыром.
Первое место в рейтинге занял Татарстан. 33% опрошенных по достоинству оценили румяный эчпочмак, которому в Казани даже поставили памятник. На втором месте (21%) оказались осетинские пироги – визитная карточка Северной Осетии.
На третьем месте (13%) Кабардино-Балкария, в которой пекут великое множество пирогов, в том числе хычинов с разной начинкой, а на четвертом месте – Московская область, в городах которой можно отведать как традиционные русские пироги, так и выпечку почти любого уголка мира.
На шестом и седьмом месте Русский север и Карелия. За шаньги, рыбники, ватрушки Архангельской и Вологодской областей голосовали 9% опрошенных, а за карельские ржаные "калитки" со сладкой и несладкой начинками - 7%.
В Тверской области также пекут "калитки", но помимо них, еще и сульчины, жбени и мневые пироги. Эти угощения по достоинству оценили 6% проголосовавших. А 5% пользователей предпочли треугольные усбосмаки, бэлиши и баурсаки из Башкирии.
Замыкает десятку самых "вкусных" направлений Приморье, где большой популярностью пользуются корейские пирожки пян-се.