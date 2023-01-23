https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/abkhaziya-voshla-v-pyaterku-mest-v-kotorykh-pekut-samye-vkusnye-pirogi-1043737332.html

Абхазия вошла в пятерку мест, в которых пекут самые вкусные пироги

Абхазия вошла в пятерку мест, в которых пекут самые вкусные пироги

Всемирный день пирога отмечается 23 января. Это древнее блюдо имеет большое множество вариаций и в каждом регионе его пекут по-своему. 23.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-23T10:40+0300

2023-01-23T10:40+0300

2023-01-23T10:49+0300

в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102296/60/1022966001_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_fbdd86ac8936509bda5fe8729a06a99a.jpg

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Абхазия вошла в топ-5 мест, в которых пекут самые вкусные пироги по мнению российских путешественников. Опрос провел сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Первое место в рейтинге занял Татарстан. 33% опрошенных по достоинству оценили румяный эчпочмак, которому в Казани даже поставили памятник. На втором месте (21%) оказались осетинские пироги – визитная карточка Северной Осетии. На третьем месте (13%) Кабардино-Балкария, в которой пекут великое множество пирогов, в том числе хычинов с разной начинкой, а на четвертом месте – Московская область, в городах которой можно отведать как традиционные русские пироги, так и выпечку почти любого уголка мира.На шестом и седьмом месте Русский север и Карелия. За шаньги, рыбники, ватрушки Архангельской и Вологодской областей голосовали 9% опрошенных, а за карельские ржаные "калитки" со сладкой и несладкой начинками - 7%.В Тверской области также пекут "калитки", но помимо них, еще и сульчины, жбени и мневые пироги. Эти угощения по достоинству оценили 6% проголосовавших. А 5% пользователей предпочли треугольные усбосмаки, бэлиши и баурсаки из Башкирии.Замыкает десятку самых "вкусных" направлений Приморье, где большой популярностью пользуются корейские пирожки пян-се.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/abkhaziya-popala-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-s-pitomtsami-1043262685.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия