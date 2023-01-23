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Экс-инспектор паспортного стола Сухума стала фигуранткой уголовного дела
Экс-инспектор паспортного стола Сухума стала фигуранткой уголовного дела
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 294.1 Уголовного кодекса Абхазии - ненадлежащее исполнение должностных... 23.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-23T20:07+0300
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении бывшего инспектора паспортного отдела по Сухуму Виктории Джинджолия. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Согласно версии следствия, Джинджолия приняла у гражданина России Александра Лебедева пакет документов для получения абхазского паспорта. Среди них была поддельная копия справки из Комиссии по вопросам гражданства о предоставлении Лебедеву гражданства Абхазии президентским указом от 15 февраля 2021 года. Джинджолия, "ненадлежаще исполняя свои должностные обязанности, в силу небрежного отношения к своей службе" не проверила подлинность справки.В результате на основании поддельного документа паспорт гражданина Абхазии был незаконно выдан Александру Лебедеву в августе 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/genprokuratura-ne-proverila-zakonnost-vydachi-abkhazskikh-pasportov-v-2020-22-godakh-1042953854.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
Экс-инспектор паспортного стола Сухума стала фигуранткой уголовного дела
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 294.1 Уголовного кодекса Абхазии - ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее незаконную выдачу абхазского паспорта иностранцу.
СУХУМ, 23 янв - Sputnik.
Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении бывшего инспектора паспортного отдела по Сухуму Виктории Джинджолия. Об этом сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры.
Согласно версии следствия, Джинджолия приняла у гражданина России Александра Лебедева пакет документов для получения абхазского паспорта. Среди них была поддельная копия справки из Комиссии по вопросам гражданства о предоставлении Лебедеву гражданства Абхазии президентским указом от 15 февраля 2021 года.
Джинджолия, "ненадлежаще исполняя свои должностные обязанности, в силу небрежного отношения к своей службе" не проверила подлинность справки.
В результате на основании поддельного документа паспорт гражданина Абхазии был незаконно выдан Александру Лебедеву в августе 2021 года.