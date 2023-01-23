https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/evropeyskie-armii-gotovyat-k-vtorzheniyu-v-rossiyu-1043741530.html

Европейские армии готовят к вторжению в Россию

Европейские армии готовят к вторжению в Россию

Европейские страны продолжают оказывать Киеву военную помощь, но, несмотря на это, армия России успешно продвигается вперед, ставя перед Европой важный вопрос... 23.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-23T12:44+0300

2023-01-23T12:44+0300

2023-01-23T14:43+0300

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Взятие российскими войсками Соледара и череда небольших, но важных побед на западном направлении поставили наших стратегических противников перед экзистенциальным выбором: либо сдаваться, либо ввязываться в войну против России до полной гибели всерьез, не прикрываясь отговорками типа "здесь воюем, здесь не воюем, здесь Украине помогаем, а здесь рыбу заворачиваем". Выбор такой себе, конечно, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Британия отправляет танки на Украину. Чехия отправляет танки на Украину. США громко говорят, что вот-вот отправят танки Украине. И только Германия еще пытается упираться. "Что касается танков "Леопард", мы пока не можем сказать, когда решение будет принято и каким оно будет", — только что промямлил свеженазначенный министр обороны страны Борис Писториус в кулуарах совещания в Рамштайне.За эту соглашательскую позицию союзники по альянсу устроили Олафу Шольцу показательную порку. Прибалтийские лимитрофы высказались в том плане, что Германия должна не прятаться за других членов НАТО. Убивавший вьетнамцев и югославов американский генерал Уэсли Кларк заявил, что Украине надо немедленно дать все возможное тяжелое вооружение: "Путин <…> планирует новое наступление. <…> Десять танков? Украине нужно триста, пятьсот танков".Наконец, раны немецкого канцлера присыпали солью британские партнеры. "Неуверенных в себе, лишенных воображения лидеров, таких как Олаф Шольц, сносит волна всеобщего отвращения", — припечатал колумнист газеты Guardian Саймон Тисдолл. Высокие отношения демонстрируют нам члены альянса, конечно.Чем вызвана истерика в рядах наших противников? Во-первых, страхом перед неуклонным продвижением российских войск и неизбежным поражением ВСУ. Во-вторых, осознанием того печального факта, что у них заканчиваются не только 155-миллиметровые снаряды, но и воюющие украинцы, и тут вряд ли поможет новая — шестая или седьмая уже по счету? — мобилизация на Украине.Это означает, что странам НАТО надо либо капитулировать, либо ввязываться в украинский конфликт уже по-взрослому. Тот же Саймон Тисдолл предлагает Европе "воевать всем, что у нее есть, даже с риском того, что в конфликт напрямую включатся национальные армии европейских стран".Заметьте, что здесь ни словом не упоминается блок НАТО — только национальные армии. Дело в том, что в США сегодня делают все, чтобы размыть и заболтать пятую статью Устава альянса, лишь бы обеспечить себе возможность избежать прямого противостояния с Россией и рулить конфликтом из-за океана, попивая мохито у бассейна, пока европейское пушечное мясо будет гибнуть где-нибудь под Купянском.Британская Guardian подсказывает Вашингтону, как элегантно уйти от ответственности. Пускай, мол, на Украину вторгаются "национальные армии" европейских стран, тогда Белому дому не придется спасать союзников по НАТО.В переводе на русский язык это означает, что англосаксы уже довоевались до последнего украинца и теперь планируют повоевать до последнего европейца. Действительно, чего их жалеть-то?Однако трудно представить немецкого бюргера или французского буржуа, который вдруг зачем-то поедет на Восточный фронт защищать украинскую незалежность. Население там, конечно, изрядно задурено пропагандой, но все-таки проливать кровь за Зеленского — это совсем нетрадиционный способ самоубийства. Европа пока к такому не готова.Поэтому англосаксонские элиты задвигают подальше надоевшие мантры про то, что надо помогать украинцам, и открыто говорят, что европейцы должны покончить с Россией. "Российская империя должна умереть", — сформулировала недавно известная американская журналистка, видная специалистка по ГУЛАГу Энн Эплбаум.Спасибо за откровенность, мы уже, в общем, и так все поняли. Суть тут в том, что украинская незалежность как трофей европейцев, разумеется, не интересует. Но если убедить их, что речь идет о поражении и разграблении России, то это будет совсем другое дело. На руинах Советского Союза элиты ЕС пировали целое десятилетие. Крошки от геополитического пирога, который делили Брюссель с Вашингтоном, доставались и простым обывателям.Вплоть до 1991 года Европейский союз был не очень богатым и не слишком уверенным в себе образованием на карте. Начиная с 90-х он пошел в рост. Старая Европа безжалостно доила постсоветские окраины и выжимала все соки из стран бывшего Варшавского договора. Им полагалась шоковая экономика, деградация, депопуляция, а для своих были крепкий евро, уверенный экономический рост, дешевые кредиты и все прелести потребительства.Сейчас этот пир победителей закончился — резко и беспощадно. Единственная надежда его возобновить — ограбление России. Для этого ее надо победить на поле боя. Это вот и есть та морковка, которую подвешивают перед европейцами их англосаксонские друзья. Себе они выбрали роль управляющих конфликтом, а вот гражданам ЕС предстоит этот конфликт испытать на собственной шкуре.Отдельная морковка припасена для Польши — любимой жены Вашингтона в европейском гареме. Тамошним гражданам предлагается погибать, чтобы вернуть стране Восточные Кресы — западные области Украины.Однако при открытом вмешательстве европейских военных в конфликт на Украине немедленно возникает риск ядерного удара. Как быть с этим? Население и США, и Европы не чуждо естественного человеческого страха перед ядерной войной. Джереми Корбин в Британии, Илон Маск и Дональд Трамп в Штатах даже рискуют озвучивать этот страх публично. Именно он и тормозит маховик конфликта.Саймон Тисдолл предлагает европейскому пушечному мясу не бояться. Все равно, мол, "военная эскалация неизбежна". Почему неизбежна? А потому, что Запад поставляет на Украину оружие и планирует поставлять еще более продвинутое: танки, системы ПВО, самолеты. Постоянно всплывает идея "закрыть небо над Украиной". То есть Вашингтон сам раскочегаривает конфликт, а потом, словно издеваясь над союзниками, разводит руками: видите, мол, эскалация неизбежна, идите на фронт. А насчет пятой статьи — как говорится, "будем посмотреть".Поразителен, конечно, цинизм этих деятелей, которые, сидя в своих комфортабельных кабинетах, программируют европейцев на войну и особо не скрывают, что бросают их на верную смерть. "Не позволим страху влиять на наши решения, — старается Энн Эплбаум. — Чем меньше мы будем показывать свой страх, тем больше напугаем Путина".Пока что, однако, наблюдается прямо противоположное. Пытаясь противостоять России, союзники по НАТО изо всех сил прячутся за спинами друг друга, выталкивая на передовую самых нищих и неумных. Сначала выпихнули воевать украинцев. Теперь они заканчиваются, и на смену им толкают поляков. Поляки упираются и пытаются завербовать на фронт тех украинцев, что сбежали в Европу. За спинами поляков прячутся прибалтийские лимитрофы. За спинами прибалтов отсиживаются немцы. В глубоком тылу за немцами выжидают французы, а за ними — итальянцы, испанцы и tutti quanti. Трусящих вассалов щедро награждает пинками сапог дядюшки Сэма, вольготно раскинувшегося в шезлонге по ту сторону Атлантики.А чем вызвана вся эту суета? Да страхом, конечно же. Наши стратегические противники в ужасе толкают друг друга под возможную ответочку от России и судорожно пытаются поучаствовать в конфликте, не нарвавшись на возмездие.Для европейцев тут работают даже два фактора сдерживания: не только российское ядерное оружие, но и внушительная историческая память. Не сосчитать, сколько их предков, ходивших завоевывать и грабить Россию, покоятся сегодня на наших необъятных просторах. Как подметил Пушкин, места там хватит и на новых завоевателей — "среди нечуждых им гробов", так сказать.А чем вызвана вся эту суета? Да страхом, конечно же. Наши стратегические противники в ужасе толкают друг друга под возможную ответочку от России и судорожно пытаются поучаствовать в конфликте, не нарвавшись на возмездие.Для европейцев тут работают даже два фактора сдерживания: не только российское ядерное оружие, но и внушительная историческая память. Не сосчитать, сколько их предков, ходивших завоевывать и грабить Россию, покоятся сегодня на наших необъятных просторах. Как подметил Пушкин, места там хватит и на новых завоевателей — "среди нечуждых им гробов", так сказать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/kamlanie-pentagona-na-aviabaze-ramshtayn-i-tantsy-s-leopardami-1043718321.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/evropa-priznala-chto-idet-putem-napoleona-i-gitlera-1043729187.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/davosskiy-forum-planiruet-unichtozhit-rossiyu-1043637164.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230108/protiv-ssha-i-sebya-samikh-chto-zhdet-evropu-v-novom-godu-1043514001.html

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

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мнение, авторы, европа, россия, колумнисты