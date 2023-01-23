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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 января
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 января
Погода черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, территория по-прежнему будет находиться под влиянием южной периферии антициклона. 23.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-23T19:10+0300
2023-01-23T19:10+0300
2023-01-23T19:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Во вторник, 24 января, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 января
Погода черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, территория по-прежнему будет находиться под влиянием южной периферии антициклона.
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Во вторник, 24 января, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.