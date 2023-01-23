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Пять гектаров сухостоя сгорели в Очамчырском районе из-за поджога
Пять гектаров сухостоя сгорели в Очамчырском районе из-за поджога
Из-за поджога сухой травы огонь быстро распространился и едва не перекинулся на чайные плантации. 23.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-23T18:37+0300
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Сухостой и подлесок загорелись на территории в пять гектаров в селе Кутол Очамчырского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии."Самовольные поджоги в целях санитарной очистки сельхозугодий привели к природному пожару", - говорится в сообщении.В ведомстве уточняют, что существовала реальная угроза того, что огонь перекинется на расположенные рядом чайные плантации.Пламя тушили пожарные ПСЧ Очамчыры и сельчане. Возгорание было ликвидировано, кроме того, провели пропашку угодий в противопожарных целях. Спасательное ведомство призвало жителей республики быть осторожными и не поджигать сухую траву, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/pozhiloy-muzhchina-pogib-v-pozhare-v-tsandrypshe-1043743005.html
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Пять гектаров сухостоя сгорели в Очамчырском районе из-за поджога
18:37 23.01.2023 (обновлено: 18:38 23.01.2023)
Из-за поджога сухой травы огонь быстро распространился и едва не перекинулся на чайные плантации.
СУХУМ, 23 янв - Sputnik.
Сухостой и подлесок загорелись на территории в пять гектаров в селе Кутол Очамчырского района, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
"Самовольные поджоги в целях санитарной очистки сельхозугодий привели к природному пожару", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что существовала реальная угроза того, что огонь перекинется на расположенные рядом чайные плантации.
Пламя тушили пожарные ПСЧ Очамчыры и сельчане. Возгорание было ликвидировано, кроме того, провели пропашку угодий в противопожарных целях.
Спасательное ведомство призвало жителей республики быть осторожными и не поджигать сухую траву, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.