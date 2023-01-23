https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/telegram-kanal-poyavilsya-u-gai-abkhazii-1043747666.html

Telegram-канал появился у ГАИ Абхазии

Telegram-канал появился у ГАИ Абхазии

Посты будут выкладывать каждый день, на канале можно будет узнать об актуальных событиях, ознакомиться с оперсводками и подтянуть знания ПДД. 23.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-23T17:46+0300

2023-01-23T17:46+0300

2023-01-23T17:46+0300

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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Госавтоинспекция Абхазии завела собственный Telegram-канал, сообщает пресс-служба МВД республики со ссылкой на главу Управления государственной инспекции Батал Агрба."Подписчики смогут первыми узнавать об актуальных событиях в деятельности Госавтоинспекции, значимых решениях, которые принимаются руководством службы, знакомиться с оперативными сводками, рекомендациями для автомобилистов, нововведениями и законодательными изменениями, которые напрямую касаются всех владельцев транспортных средств, пассажиров и пешеходов, повысить уровень знаний ПДД", — рассказал Агрба.Также на канале будут выкладываться видео о деятельности ведомства и социальная реклама, призванная обеспечить безопасность участников дорожного движения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/gai-vyyavila-za-odin-den-72-netrezvykh-voditelya-pri-realizatsii-plana-bezopasnyy-rayon-1043730827.html

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