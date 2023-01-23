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Юные абхазские дзюдоисты приняли участие в соревнованиях в Армавире
Юные абхазские дзюдоисты приняли участие в соревнованиях в Армавире
В соревнованиях, проходивших в Армавире с 16 по 19 января, принимали участие более 250 спортсменов из 16 команд. 23.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-23T22:40+0300
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Юные абхазские дзюдоисты из спортивного клуба дзюдо и самбо "Алмаз" приняли участие в первых состязаниях нового сезона международной лиги "Триумф Energy" среди юношей и девочек 2009-2010 годов рождения, рассказал Sputnik вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Андрей Погосов."Несмотря на это ребята проявили волю к победе, характер, бились до конца. Также данные соревнования наглядно показали, как и над чем им необходимо работать на тренировках", - сказал Погосов.В соревнованиях Южного дивизиона принимали участие 16 команд из Абхазии, Краснодара, Армавира, Новороссийска, Туапсе, Ростова-на-Дону, Волгограда, Севастополя, Керчи, Республики Адыгея и Калмыкии. Они продолжатся в феврале в Новороссийске и в марте в Майкопе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/dopolnitelnoe-vremya-gadeliya-o-sotrudnichestve-abkhazii-i-rossii-v-sambo-i-dzyudo-1043686851.html
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Юные абхазские дзюдоисты приняли участие в соревнованиях в Армавире
В соревнованиях, проходивших в Армавире с 16 по 19 января, принимали участие более 250 спортсменов из 16 команд.
СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Юные абхазские дзюдоисты из спортивного клуба дзюдо и самбо "Алмаз" приняли участие в первых состязаниях нового сезона международной лиги "Триумф Energy" среди юношей и девочек 2009-2010 годов рождения, рассказал Sputnik вице-президент Федерации дзюдо и самбо Абхазии Андрей Погосов.
Спортсмены из Абхазии провели пять командных встреч стенка на стенку. Они одержали победу в первой встрече и уступили в последующих четырех.
"Несмотря на это ребята проявили волю к победе, характер, бились до конца. Также данные соревнования наглядно показали, как и над чем им необходимо работать на тренировках", - сказал Погосов.
В соревнованиях Южного дивизиона принимали участие 16 команд из Абхазии, Краснодара, Армавира, Новороссийска, Туапсе, Ростова-на-Дону, Волгограда, Севастополя, Керчи, Республики Адыгея и Калмыкии. Они продолжатся в феврале в Новороссийске и в марте в Майкопе.