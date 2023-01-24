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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/bolee-500-millionov-rubley-bylo-potracheno-na-razvitie-energetiki-v-abkhazii-v-2022-godu-1043765214.html
Более 500 миллионов рублей было потрачено на развитие энергетики в Абхазии в 2022 году
Более 500 миллионов рублей было потрачено на развитие энергетики в Абхазии в 2022 году
Правительство Абхазии ведет переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере полутора миллиардов рублей. 24.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-24T15:50+0300
2023-01-24T16:32+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
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СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. В 2022 году государство инвестировало в энергетическую отрасль страны 566,4 миллиона рублей, сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на расширенном совещании у президента.Премьер также добавил, что в 2023 году на поддержку энергоотрасли выделено всего лишь 200 миллионов рублей."Поэтому мы ведем переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере полутора миллиардов рублей", – рассказал Александр Анкваб.Глава правительства добавил, что необходимо провести реабилитацию передающих и распределительных сетей, вести строгий учет потребления электроэнергии и добиться высокой собираемости платежей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/ministr-ekonomiki-nazvala-usloviya-dlya-razvitiya-energetiki-abkhazii-1043763789.html
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абхазия, новости
абхазия, новости

Более 500 миллионов рублей было потрачено на развитие энергетики в Абхазии в 2022 году

15:50 24.01.2023 (обновлено: 16:32 24.01.2023)
© Sputnik / Алексей СухоруковМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США.
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Правительство Абхазии ведет переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере полутора миллиардов рублей.
СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. В 2022 году государство инвестировало в энергетическую отрасль страны 566,4 миллиона рублей, сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на расширенном совещании у президента.

"Как известно, в целях оптимизации энергообеспечения была разработана дорожная карта, в рамках которой утверждены план тарифной политики на пять лет и программа по установке приборов учета потребляемой электроэнергии. Из средств республиканского бюджета на первом этапе приобретено девять тысяч приборов. В наступившем году из этого же источника планируется приобретение еще десяти тысяч приборов", – сообщил Анкваб.

Премьер также добавил, что в 2023 году на поддержку энергоотрасли выделено всего лишь 200 миллионов рублей.
"Поэтому мы ведем переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере полутора миллиардов рублей", – рассказал Александр Анкваб.
Глава правительства добавил, что необходимо провести реабилитацию передающих и распределительных сетей, вести строгий учет потребления электроэнергии и добиться высокой собираемости платежей.
Лампочки - Sputnik Абхазия, 1920, 24.01.2023
Энергетическая отрасль Абхазии
Министр экономики назвала условия для развития энергетики Абхазии
14:23
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