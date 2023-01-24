https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/bolee-500-millionov-rubley-bylo-potracheno-na-razvitie-energetiki-v-abkhazii-v-2022-godu-1043765214.html

Более 500 миллионов рублей было потрачено на развитие энергетики в Абхазии в 2022 году

Более 500 миллионов рублей было потрачено на развитие энергетики в Абхазии в 2022 году

Правительство Абхазии ведет переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере полутора миллиардов рублей. 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T15:50+0300

2023-01-24T15:50+0300

2023-01-24T16:32+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. В 2022 году государство инвестировало в энергетическую отрасль страны 566,4 миллиона рублей, сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на расширенном совещании у президента.Премьер также добавил, что в 2023 году на поддержку энергоотрасли выделено всего лишь 200 миллионов рублей."Поэтому мы ведем переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере полутора миллиардов рублей", – рассказал Александр Анкваб.Глава правительства добавил, что необходимо провести реабилитацию передающих и распределительных сетей, вести строгий учет потребления электроэнергии и добиться высокой собираемости платежей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/ministr-ekonomiki-nazvala-usloviya-dlya-razvitiya-energetiki-abkhazii-1043763789.html

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