https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/ministr-ekonomiki-nazvala-usloviya-dlya-razvitiya-energetiki-abkhazii-1043763789.html

Министр экономики назвала условия для развития энергетики Абхазии

Министр экономики назвала условия для развития энергетики Абхазии

В рамках дорожной карты развития энергетики предусматривается приобретение и установка порядка 70 тысяч приборов учета. 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T14:23+0300

2023-01-24T14:23+0300

2023-01-24T15:40+0300

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дорожная карта развития энергетики предусматривает, в первую очередь, изменение тарифной политики, сказала вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган на расширенном совещании у президента.По ее словам, это должно обеспечить финансовую стабильность компании "Черноморэнерго" и, соответственно, повышение уровня собираемости."Далее это, конечно, вопросы, связанные с обеспечением, налаживанием коммерческого учета потребляемой электроэнергии. Эта система в республике отсутствовала за небольшим исключением. Реализация программы по установке современных приборов учета позволяет увеличить уровень собираемости", – подчеркнула она.В рамках дорожной карты развития энергетики предусматривается приобретение и установка порядка 70 тысяч счетчиков. Реализация программы позволит увеличить доходы компании на несколько миллиардов рублей, подчеркнула министр.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/ozgan-nazvala-prichiny-vvedeniya-grafika-otklyucheniy-elektrichestva-v-abkhazii-1043593802.html

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абхазия, новости, гармонизация законодательств абхазии и россии