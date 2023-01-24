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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/ministr-ekonomiki-nazvala-usloviya-dlya-razvitiya-energetiki-abkhazii-1043763789.html
Министр экономики назвала условия для развития энергетики Абхазии
Министр экономики назвала условия для развития энергетики Абхазии
В рамках дорожной карты развития энергетики предусматривается приобретение и установка порядка 70 тысяч приборов учета. 24.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-24T14:23+0300
2023-01-24T15:40+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дорожная карта развития энергетики предусматривает, в первую очередь, изменение тарифной политики, сказала вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган на расширенном совещании у президента.По ее словам, это должно обеспечить финансовую стабильность компании "Черноморэнерго" и, соответственно, повышение уровня собираемости."Далее это, конечно, вопросы, связанные с обеспечением, налаживанием коммерческого учета потребляемой электроэнергии. Эта система в республике отсутствовала за небольшим исключением. Реализация программы по установке современных приборов учета позволяет увеличить уровень собираемости", – подчеркнула она.В рамках дорожной карты развития энергетики предусматривается приобретение и установка порядка 70 тысяч счетчиков. Реализация программы позволит увеличить доходы компании на несколько миллиардов рублей, подчеркнула министр.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230113/ozgan-nazvala-prichiny-vvedeniya-grafika-otklyucheniy-elektrichestva-v-abkhazii-1043593802.html
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абхазия, новости, гармонизация законодательств абхазии и россии
абхазия, новости, гармонизация законодательств абхазии и россии

Министр экономики назвала условия для развития энергетики Абхазии

14:23 24.01.2023 (обновлено: 15:40 24.01.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Лампочки
Лампочки - Sputnik Абхазия, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В рамках дорожной карты развития энергетики предусматривается приобретение и установка порядка 70 тысяч приборов учета.
СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дорожная карта развития энергетики предусматривает, в первую очередь, изменение тарифной политики, сказала вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган на расширенном совещании у президента.
По ее словам, это должно обеспечить финансовую стабильность компании "Черноморэнерго" и, соответственно, повышение уровня собираемости.
"Далее это, конечно, вопросы, связанные с обеспечением, налаживанием коммерческого учета потребляемой электроэнергии. Эта система в республике отсутствовала за небольшим исключением. Реализация программы по установке современных приборов учета позволяет увеличить уровень собираемости", – подчеркнула она.
В рамках дорожной карты развития энергетики предусматривается приобретение и установка порядка 70 тысяч счетчиков. Реализация программы позволит увеличить доходы компании на несколько миллиардов рублей, подчеркнула министр.
Кабинет Министров РА - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2023
Энергетическая отрасль Абхазии
Озган назвала причины введения графика отключений электричества в Абхазии
13 января, 17:05
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