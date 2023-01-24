https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/nachalnik-gai-abkhazii-podal-v-otstavku-1043759907.html

Начальник ГАИ Абхазии подал в отставку

Начальник ГАИ Абхазии подал в отставку

За 24 дня нового года в Абхазии уже произошло несколько аварий, в которых погибли люди. 24.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Начальник Госавтоинспекции Абхазии Батал Агрба подал в отставку, сообщил министр внутренних дел республики Вальтер Бутба на расширенном совещании у президента Абхазии.Причиной отставки, пояснил Бутба, стала сложная ситуация на дорогах страны.Президент Аслан Бжания напомнил, что МВД республики ранее было поручено существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Он отметил, что в 2022 году количество аварий существенно выросло по сравнению с 2021 годом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/naperegonki-so-smertyu-kak-ostanovit-krovavuyu-dorozhnuyu-statistiku-1043751235.html

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