https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/naperegonki-so-smertyu-kak-ostanovit-krovavuyu-dorozhnuyu-statistiku-1043751235.html

Наперегонки со смертью: как остановить кровавую дорожную статистику

Наперегонки со смертью: как остановить кровавую дорожную статистику

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о способах обеспечить безопасность на дорогах и о том, что некоторые вещи можно оставить на откуп техники, а что-то... 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T09:47+0300

2023-01-24T09:47+0300

2023-01-24T10:35+0300

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Сразу несколько смертельных аварий подряд всколыхнули наше общество во время новогодних праздников. Как и следовало ожидать, резко увеличилось количество экспертов в социальных сетях, которые знают, как можно исправить ситуацию и сделать законопослушными наших водителей. Основные тезисы: надо резко увеличить размер штрафов, надо осветить всю автотрассу от Ингура до Псоу, надо увеличить возрастной ценз получения водительских прав, надо конфисковывать автомобили у злостных нарушителей, надо повесить повсеместно камеры видеофиксации нарушений. Ну и, естественно, звучат лозунги типа "закон должен быть единым для всех", "верните чудо-министра". И многое другое.Разруха в головахВсе предложения наших граждан я не в состоянии озвучить, но хочу внести некоторую ясность. Какими бы идеальными ни были наши законы и дороги, какими бы суровыми ни были наказания за нарушения правил дорожного движения, есть еще и реальность. А она такова, что все это требует титанических усилий конкретных должностных лиц, которые должны самоотверженно претворять в жизнь все эти меры. Я же не сделаю открытие, если скажу, что мы гипотетически готовы ревностно исполнять все законы ровно до тех пор, пока они не коснутся своими неудобствами лично нас. А это именно так. Государство – это аппарат принуждения. В законах отражены эти самые правила и способы принуждения. И каждому из нас лично и всему нашему обществу в целом еще долго расти до того момента, когда мы будем соблюдать законы по привычке, и когда это будет даже доставлять нам удовольствие.Только без рукНе сочтите меня скептиком, но у меня из всего спектра предлагаемых нашими экспертами новшеств вызывают оптимизм только лишь те, которые направлены на поэтапное исключение человеческого фактора из способов регистрации правонарушений. Как это выглядит? Приблизительно следующим образом, расскажу на одном из примеров: уже ставшие привычными для нас камеры должны быть на самом деле повсеместно, но есть юридический нюанс. Наверняка вы замечали, что когда вы послушно сбавляете скорость перед камерами , вас обязательно обгоняет какой-нибудь лихач. И это точно не представитель оперативных служб или "неотложка". Как же так, задаетесь вы вопросом, ведь камера его сейчас зафиксировала, почему он не боится? Чаще всего причина в том, что по административному законодательству ему должны обязательно вручить протокол о правонарушении. И временной промежуток этой процедуры ограничен по срокам. Если это не произошло вовремя, самого отъявленного лихача уже невозможно оштрафовать по закону. А вот почему протокол своевременно не вручен, можете догадаться. Именно так – человеческий фактор. Алгоритм выхода из этой ситуации апробирован во многих странах. На всех стационарных постах висят видеокамеры, которые должны автоматически отслеживать машины правонарушителей и сигнализировать об этом. И если сотрудники пропустили такую автомашину и не вручили водителю протокол, то эта информация автоматически должна передаваться в службу собственной безопасности для привлечения дежурных офицеров к дисциплинарной ответственности. И вот тогда уже вы не сможете проехать безнаказанно, козыряя удостоверением и даже будучи близким родственником главы государства. Это самый простой пример, но который требует определенных финансовых затрат и воли руководителей. И он наверняка принесет ощутимый результат.Полоса с препятствиямиА самым действенным способом установления на автотрассах и улицах города нормального, спокойного режима передвижения в допустимых скоростных пределах, все равно остаются пресловутые "лежачие полицейские". Их должно быть особенно много в черте городов и оживленных населенных пунктов и на каждом участке автотрассы, где есть соблазн набирать недозволенную скорость. И это должны быть сложнопреодолимые искусственные неровности, типа таких, которые перед школой в Приморском. Естественно, их наличие должно быть обозначено предупреждающими знаками, а сами препятствия обязательно ярко окрашены люминесцентной краской.Но в любом случае мы должны понимать, что спасение утопающего – это дело рук самого утопающего. Будьте осторожны и внимательны во время управления автомобилем.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230122/gai-vyyavila-za-odin-den-72-netrezvykh-voditelya-pri-realizatsii-plana-bezopasnyy-rayon-1043730827.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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