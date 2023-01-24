https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/novoe-oborudovanie-peredali-spid-tsentru-abkhazii-1043772526.html

Новое оборудование передали СПИД-центру Абхазии

Новое оборудование передали СПИД-центру Абхазии

Оборудование стоимостью почти 1,5 миллиона рублей центру передавал глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба. 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T20:00+0300

2023-01-24T20:00+0300

2023-01-24T20:26+0300

в абхазии

абхазия

новости

здравоохранение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/18/1043772607_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf906bd857ad8439c6adb0b0109a11bd.jpg

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Новое лабораторное оборудование было закуплено Министерством здравоохранения Абхазии и передано Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "Наша медицина должна выйти на новый уровень. Эту цель передо мной поставило руководство страны, и я уверен, что все вместе, сообща, мы выполним эту задачу", - отметил министр Эдуард Бутба.Общая стоимость оборудования составила 1,47 миллиона рублей. По словам главврача центра Нателлы Топурия, оно поможет оказывать населению более качественные медицинские услуги.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, здравоохранение