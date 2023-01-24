https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/novoe-oborudovanie-peredali-spid-tsentru-abkhazii-1043772526.html
Новое оборудование передали СПИД-центру Абхазии
Новое оборудование передали СПИД-центру Абхазии
Оборудование стоимостью почти 1,5 миллиона рублей центру передавал глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба. 24.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-24T20:00+0300
2023-01-24T20:00+0300
2023-01-24T20:26+0300
в абхазии
абхазия
новости
здравоохранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/18/1043772607_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf906bd857ad8439c6adb0b0109a11bd.jpg
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Новое лабораторное оборудование было закуплено Министерством здравоохранения Абхазии и передано Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "Наша медицина должна выйти на новый уровень. Эту цель передо мной поставило руководство страны, и я уверен, что все вместе, сообща, мы выполним эту задачу", - отметил министр Эдуард Бутба.Общая стоимость оборудования составила 1,47 миллиона рублей. По словам главврача центра Нателлы Топурия, оно поможет оказывать населению более качественные медицинские услуги.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/18/1043772607_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0eda9c7815e19cc2ff47250cf502d855.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, здравоохранение
абхазия, новости, здравоохранение
Новое оборудование передали СПИД-центру Абхазии
20:00 24.01.2023 (обновлено: 20:26 24.01.2023)
Оборудование стоимостью почти 1,5 миллиона рублей центру передавал глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Новое лабораторное оборудование было закуплено Министерством здравоохранения Абхазии и передано Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Наша медицина должна выйти на новый уровень. Эту цель передо мной поставило руководство страны, и я уверен, что все вместе, сообща, мы выполним эту задачу", - отметил министр Эдуард Бутба.
Общая стоимость оборудования составила 1,47 миллиона рублей. По словам главврача центра Нателлы Топурия, оно поможет оказывать населению более качественные медицинские услуги.