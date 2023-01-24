https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-25-yanvarya-1043770552.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 января

Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 января

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с юго-запада. 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T18:20+0300

2023-01-24T18:20+0300

2023-01-24T18:20+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В среду, 25 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление высокое, будет понижаться. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до + 6°С, днем от +8°С до +13°С. Температура морской воды +10°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии