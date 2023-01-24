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Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 января
Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с юго-запада. 24.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-24T18:20+0300
2023-01-24T18:20+0300
2023-01-24T18:20+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В среду, 25 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление высокое, будет понижаться. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до + 6°С, днем от +8°С до +13°С. Температура морской воды +10°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с юго-запада.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В среду, 25 января, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое, будет понижаться. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до + 6°С, днем от +8°С до +13°С. Температура морской воды +10°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 50-70%.