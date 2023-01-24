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Штрафы за нетрезвое вождение в Абхазии могут увеличить до 50 тысяч рублей
Штрафы за нетрезвое вождение в Абхазии могут увеличить до 50 тысяч рублей
Президент Абхазии провел расширенное заседание с участием министерств, ведомств, глав районов, посвященное итогам работы в 2022 году. 24.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-24T15:02+0300
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СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Штраф за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии может быть увеличен с 12 до 50 тысяч рублей, сказал министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба на расширенном совещании у президента.Бутба сообщил, что рабочая группа, в которую вошли представители МВД и Генпрокуратуры Абхазии, разработала ряд поправок в существующий законопроект. Помимо увеличения суммы штрафа, поправки предусматривают лишение водительских прав для граждан, задержанных за пьяную езду."У нас есть следующая проблема. Лицо, отказавшееся от освидетельствования, проходит как управляющее транспортом в нетрезвом состоянии. Но нет разграничений в отношении лиц, употребляющих сильнодействующие наркотики и лиц, употребляющих алкоголь", – отметил Бутба.Наказание для граждан, севших за руль в нетрезвом состоянии должно быть ужесточено вплоть до пожизненного лишения водительских прав, считает министр внутренних дел Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/nachalnik-gai-abkhazii-podal-v-otstavku-1043759907.html
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Штрафы за нетрезвое вождение в Абхазии могут увеличить до 50 тысяч рублей
15:02 24.01.2023 (обновлено: 15:08 24.01.2023)
Президент Абхазии провел расширенное заседание с участием министерств, ведомств, глав районов, посвященное итогам работы в 2022 году.
СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Штраф за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии может быть увеличен с 12 до 50 тысяч рублей, сказал министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба на расширенном совещании у президента.
Бутба сообщил, что рабочая группа, в которую вошли представители МВД и Генпрокуратуры Абхазии, разработала ряд поправок в существующий законопроект.
Помимо увеличения суммы штрафа, поправки предусматривают лишение водительских прав для граждан, задержанных за пьяную езду.
"У нас есть следующая проблема. Лицо, отказавшееся от освидетельствования, проходит как управляющее транспортом в нетрезвом состоянии. Но нет разграничений в отношении лиц, употребляющих сильнодействующие наркотики и лиц, употребляющих алкоголь", – отметил Бутба.
Наказание для граждан, севших за руль в нетрезвом состоянии должно быть ужесточено вплоть до пожизненного лишения водительских прав, считает министр внутренних дел Абхазии.