https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/shtrafy-za-netrezvoe-vozhdenie-v-abkhazii-mogut-uvelichit-do-50-tysyach-rubley-1043764280.html

Штрафы за нетрезвое вождение в Абхазии могут увеличить до 50 тысяч рублей

Штрафы за нетрезвое вождение в Абхазии могут увеличить до 50 тысяч рублей

Президент Абхазии провел расширенное заседание с участием министерств, ведомств, глав районов, посвященное итогам работы в 2022 году. 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T15:02+0300

2023-01-24T15:02+0300

2023-01-24T15:08+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289297_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_1af26d8c55af9b757d1e02c53393dce7.jpg

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Штраф за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии может быть увеличен с 12 до 50 тысяч рублей, сказал министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба на расширенном совещании у президента.Бутба сообщил, что рабочая группа, в которую вошли представители МВД и Генпрокуратуры Абхазии, разработала ряд поправок в существующий законопроект. Помимо увеличения суммы штрафа, поправки предусматривают лишение водительских прав для граждан, задержанных за пьяную езду."У нас есть следующая проблема. Лицо, отказавшееся от освидетельствования, проходит как управляющее транспортом в нетрезвом состоянии. Но нет разграничений в отношении лиц, употребляющих сильнодействующие наркотики и лиц, употребляющих алкоголь", – отметил Бутба.Наказание для граждан, севших за руль в нетрезвом состоянии должно быть ужесточено вплоть до пожизненного лишения водительских прав, считает министр внутренних дел Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/nachalnik-gai-abkhazii-podal-v-otstavku-1043759907.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости