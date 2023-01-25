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Анкваб встретился с представителями семей, выходивших на митинг в Сухуме
Анкваб встретился с представителями семей, выходивших на митинг в Сухуме
Несколько десятков представителей семей, не имеющих своей жилплощади вышли 20 января на митинг с требованием решить их жилищный вопрос. 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T18:30+0300
2023-01-25T18:30+0300
2023-01-25T19:16+0300
в абхазии
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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с представителями семей, выходивших на митинг в Сухуме. Об этом сообщается на сайте Кабмина.Премьер-министр назвал возможные пути решения жилищной проблемы собравшихся.Он подчеркнул, что только по госпрограмме "Жилище 2023-2025" решения ожидают 413 заявителей, среди которых инвалиды 1 группы, инвалиды с рождения, семьи, на иждивении которых дети-инвалиды, круглые сироты, семьи погибших в Отечественной войне и многодетные семьи.Как отметили некоторые представители инициативной группы, они готовы к переезду в другие населенные пункты Абхазии, если такая возможность будет предоставлена. Парламентский комитет по соцполитике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны изучит вопрос каждого претендента в индивидуальном порядке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/mnogodetnye-semi-v-sukhume-potrebovali-ot-vlastey-resheniya-zhilischnogo-voprosa-1043718620.html
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митинги, жилищный кодекс, абхазия, александр анкваб, сухум, парламент абхазии
митинги, жилищный кодекс, абхазия, александр анкваб, сухум, парламент абхазии
Анкваб встретился с представителями семей, выходивших на митинг в Сухуме
18:30 25.01.2023 (обновлено: 19:16 25.01.2023)
Несколько десятков представителей семей, не имеющих своей жилплощади вышли 20 января на митинг с требованием решить их жилищный вопрос.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с представителями семей, выходивших на митинг в Сухуме. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Премьер-министр назвал возможные пути решения жилищной проблемы собравшихся.
Он подчеркнул, что только по госпрограмме "Жилище 2023-2025" решения ожидают 413 заявителей, среди которых инвалиды 1 группы, инвалиды с рождения, семьи, на иждивении которых дети-инвалиды, круглые сироты, семьи погибших в Отечественной войне и многодетные семьи.
Как отметили некоторые представители инициативной группы, они готовы к переезду в другие населенные пункты Абхазии, если такая возможность будет предоставлена.
Парламентский комитет по соцполитике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны изучит вопрос каждого претендента в индивидуальном порядке.