https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/ankvab-vstretilsya-s-predstavitelyami-semey-vykhodivshikh-na-miting-v-sukhume-1043798520.html

Анкваб встретился с представителями семей, выходивших на митинг в Сухуме

Анкваб встретился с представителями семей, выходивших на митинг в Сухуме

Несколько десятков представителей семей, не имеющих своей жилплощади вышли 20 января на митинг с требованием решить их жилищный вопрос. 25.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-25T18:30+0300

2023-01-25T18:30+0300

2023-01-25T19:16+0300

в абхазии

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с представителями семей, выходивших на митинг в Сухуме. Об этом сообщается на сайте Кабмина.Премьер-министр назвал возможные пути решения жилищной проблемы собравшихся.Он подчеркнул, что только по госпрограмме "Жилище 2023-2025" решения ожидают 413 заявителей, среди которых инвалиды 1 группы, инвалиды с рождения, семьи, на иждивении которых дети-инвалиды, круглые сироты, семьи погибших в Отечественной войне и многодетные семьи.Как отметили некоторые представители инициативной группы, они готовы к переезду в другие населенные пункты Абхазии, если такая возможность будет предоставлена. Парламентский комитет по соцполитике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны изучит вопрос каждого претендента в индивидуальном порядке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/mnogodetnye-semi-v-sukhume-potrebovali-ot-vlastey-resheniya-zhilischnogo-voprosa-1043718620.html

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