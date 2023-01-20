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Многодетные семьи в Сухуме потребовали от властей решения жилищного вопроса
Многодетные семьи в Сухуме потребовали от властей решения жилищного вопроса
Митингующие собрались на Новом районе в Сухуме и разошлись только после того, как их принял премьер-министр Александр Анкваб. 20.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-20T22:40+0300
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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Представители многодетных малоимущих семей собрались утром 20 января у нежилого дома №18Б на улице Киараз в Новом районе Сухума, сообщает "Абаза-ТВ". "Стоит здание, пустует, нету ни окон, ни дверей, крыши тоже нету. Мы пришли сюда узнать, кому оно принадлежит. Четыре года оно стоит, пустует. Мы-то нуждаемся, может мы как в ипотеку что-нибудь возьмем, может на нас кто-нибудь обратит внимание", - сказала одна из присутствовавших на митинге, Ильда Чания. Зайти в дом митингующим не давали сотрудники милиции. На митинг прибыли сотрудники администрации города, которые объяснили, что здание сдано в аренду коммерческому предприятию, и срок этой аренды истекает в октябре.Замглавы столичной администрации Астамур Ашуба пояснил, что даже если компания нарушит какой-то из пунктов договора, и государство после этого решит распределить квартиры между гражданами, оно обратит внимание на тех, кто первым стоит в списках семей, нуждающихся в помощи, даже если они не участвовали в митинге.В свою очередь митингующие отмечали бедственность собственного положения и на то, что в очереди на получение жилья нужно стоять годами. Они указывали на свои проблемы - низкие зарплаты, невозможность работать из-за необходимости воспитывать детей, слабое здоровье. Некоторые рассказывали и о том, что не раз обращались к властям с просьбой об улучшении качества жилищных условий, но помощи не получали.В Минсоцобеспечения Абхазии журналистам рассказали, что на участие в государственной программе "Жилище 2023-2025" уже подано 416 заявлений. В год из бюджета на программу выделено 60 миллионов рублей, что означает, что свои жилищные условия по ней смогут менее 60 семей.На митинг также приехали вице-спикер Парламента Астамур Аршба, депутаты Инар Гицба, Кан Кварчия, Эрик Рштуни и Астамур Герхелия, а также глава "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба. После этого представители митингующих вместе с депутатами, лидером АНД, министром соцобеспечения Русланом Аджба и замглавы городской администрации Астамуром Ашуба встретились с премьер-министром Александром Анкваб. Пресс-служба Кабмина Абхазии сообщила, что по итогам встреча была конструктивной и "было принято консолидированное решение по уточнению списка и категории лиц, нуждающихся в решении проблемы".Ранее, во вторник, 17 января, несколько десятков представителей многодетных и малоимущих семей собрались на митинг на площади Свободы в Сухуме. Тогда с ними так же встретились депутаты Парламента, пообещавшие посодействовать в том, чтобы протестующие смогли стать участниками программы "Жилище".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/zhilischnye-problemy-pochemu-v-abkhazii-net-ipotechnogo-kreditovaniya-1043699883.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/ministr-sotsobespecheniya-abkhazii-podvel-itogi-raboty-v-2022-godu-1043434861.html
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абхазия, новости, сухум
Многодетные семьи в Сухуме потребовали от властей решения жилищного вопроса
22:40 20.01.2023 (обновлено: 23:33 20.01.2023)
Митингующие собрались на Новом районе в Сухуме и разошлись только после того, как их принял премьер-министр Александр Анкваб.
СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Представители многодетных малоимущих семей собрались утром 20 января у нежилого дома №18Б на улице Киараз в Новом районе Сухума, сообщает "Абаза-ТВ".
Митингующие заявили, что находятся в бедственном положении, не имеют собственного жилья, а позволить себе арендовать квартиры не могут. По их мнению, раз девятиэтажка пустует и не числится на балансе у государства, значит, в нее можно заселиться и, сделав ремонт своими силами, начать жить.
"Стоит здание, пустует, нету ни окон, ни дверей, крыши тоже нету. Мы пришли сюда узнать, кому оно принадлежит. Четыре года оно стоит, пустует. Мы-то нуждаемся, может мы как в ипотеку что-нибудь возьмем, может на нас кто-нибудь обратит внимание", - сказала одна из присутствовавших на митинге, Ильда Чания.
Зайти в дом митингующим не давали сотрудники милиции. На митинг прибыли сотрудники администрации города, которые объяснили, что здание сдано в аренду коммерческому предприятию, и срок этой аренды истекает в октябре.
Замглавы столичной администрации Астамур Ашуба пояснил, что даже если компания нарушит какой-то из пунктов договора, и государство после этого решит распределить квартиры между гражданами, оно обратит внимание на тех, кто первым стоит в списках семей, нуждающихся в помощи, даже если они не участвовали в митинге.
В свою очередь митингующие отмечали бедственность собственного положения и на то, что в очереди на получение жилья нужно стоять годами. Они указывали на свои проблемы - низкие зарплаты, невозможность работать из-за необходимости воспитывать детей, слабое здоровье. Некоторые рассказывали и о том, что не раз обращались к властям с просьбой об улучшении качества жилищных условий, но помощи не получали.
В Минсоцобеспечения Абхазии журналистам рассказали, что на участие в государственной программе "Жилище 2023-2025" уже подано 416 заявлений. В год из бюджета на программу выделено 60 миллионов рублей, что означает, что свои жилищные условия по ней смогут менее 60 семей.
На митинг также приехали вице-спикер Парламента Астамур Аршба, депутаты Инар Гицба, Кан Кварчия, Эрик Рштуни и Астамур Герхелия, а также глава "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба. После этого представители митингующих вместе с депутатами, лидером АНД, министром соцобеспечения Русланом Аджба и замглавы городской администрации Астамуром Ашуба встретились с премьер-министром Александром Анкваб.
Пресс-служба Кабмина Абхазии сообщила, что по итогам встреча была конструктивной и "было принято консолидированное решение по уточнению списка и категории лиц, нуждающихся в решении проблемы".
Ранее, во вторник, 17 января, несколько десятков представителей многодетных и малоимущих семей собрались на митинг
на площади Свободы в Сухуме. Тогда с ними так же встретились депутаты Парламента, пообещавшие посодействовать в том, чтобы протестующие смогли стать участниками программы "Жилище".