https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/mnogodetnye-semi-v-sukhume-potrebovali-ot-vlastey-resheniya-zhilischnogo-voprosa-1043718620.html

Многодетные семьи в Сухуме потребовали от властей решения жилищного вопроса

Многодетные семьи в Сухуме потребовали от властей решения жилищного вопроса

Митингующие собрались на Новом районе в Сухуме и разошлись только после того, как их принял премьер-министр Александр Анкваб. 20.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-20T22:40+0300

2023-01-20T22:40+0300

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Представители многодетных малоимущих семей собрались утром 20 января у нежилого дома №18Б на улице Киараз в Новом районе Сухума, сообщает "Абаза-ТВ". "Стоит здание, пустует, нету ни окон, ни дверей, крыши тоже нету. Мы пришли сюда узнать, кому оно принадлежит. Четыре года оно стоит, пустует. Мы-то нуждаемся, может мы как в ипотеку что-нибудь возьмем, может на нас кто-нибудь обратит внимание", - сказала одна из присутствовавших на митинге, Ильда Чания. Зайти в дом митингующим не давали сотрудники милиции. На митинг прибыли сотрудники администрации города, которые объяснили, что здание сдано в аренду коммерческому предприятию, и срок этой аренды истекает в октябре.Замглавы столичной администрации Астамур Ашуба пояснил, что даже если компания нарушит какой-то из пунктов договора, и государство после этого решит распределить квартиры между гражданами, оно обратит внимание на тех, кто первым стоит в списках семей, нуждающихся в помощи, даже если они не участвовали в митинге.В свою очередь митингующие отмечали бедственность собственного положения и на то, что в очереди на получение жилья нужно стоять годами. Они указывали на свои проблемы - низкие зарплаты, невозможность работать из-за необходимости воспитывать детей, слабое здоровье. Некоторые рассказывали и о том, что не раз обращались к властям с просьбой об улучшении качества жилищных условий, но помощи не получали.В Минсоцобеспечения Абхазии журналистам рассказали, что на участие в государственной программе "Жилище 2023-2025" уже подано 416 заявлений. В год из бюджета на программу выделено 60 миллионов рублей, что означает, что свои жилищные условия по ней смогут менее 60 семей.На митинг также приехали вице-спикер Парламента Астамур Аршба, депутаты Инар Гицба, Кан Кварчия, Эрик Рштуни и Астамур Герхелия, а также глава "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба. После этого представители митингующих вместе с депутатами, лидером АНД, министром соцобеспечения Русланом Аджба и замглавы городской администрации Астамуром Ашуба встретились с премьер-министром Александром Анкваб. Пресс-служба Кабмина Абхазии сообщила, что по итогам встреча была конструктивной и "было принято консолидированное решение по уточнению списка и категории лиц, нуждающихся в решении проблемы".Ранее, во вторник, 17 января, несколько десятков представителей многодетных и малоимущих семей собрались на митинг на площади Свободы в Сухуме. Тогда с ними так же встретились депутаты Парламента, пообещавшие посодействовать в том, чтобы протестующие смогли стать участниками программы "Жилище".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/zhilischnye-problemy-pochemu-v-abkhazii-net-ipotechnogo-kreditovaniya-1043699883.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/ministr-sotsobespecheniya-abkhazii-podvel-itogi-raboty-v-2022-godu-1043434861.html

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