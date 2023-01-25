https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-26-yanvarya-1043798648.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 января

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 января

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять устойчивый антициклон. 25.01.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. В четверг, 26 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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2023

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погода в абхазии