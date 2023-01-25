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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 января
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять устойчивый антициклон. 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T19:00+0300
2023-01-25T19:00+0300
2023-01-25T19:24+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. В четверг, 26 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 января
19:00 25.01.2023 (обновлено: 19:24 25.01.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять устойчивый антициклон.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik. В четверг, 26 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.