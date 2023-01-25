https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/ves-v-stikhakh-i-mechtakh-v-sukhume-proshel-vecher-pamyati-vysotskogo-1043797841.html

Весь в стихах и мечтах: в Сухуме прошел вечер памяти Высоцкого

Весь в стихах и мечтах: в Сухуме прошел вечер памяти Высоцкого

Восемьдесят пять лет назад, 25 января, родился советский поэт, бард, автор более 600 песен и 200 стихов, актер театра и кино, лауреат Государственной премии... 25.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-25T18:00+0300

2023-01-25T18:00+0300

2023-01-25T19:00+0300

владимир высоцкий (автор песен)

культура

сухум

абхазия

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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Литературно-музыкальный вечер к юбилею Владимира Высоцкого прошел в Сухуме в среду, 25 января.Инициатором мероприятия выступило представительство Россотрудничества.На встречу были приглашены учащиеся столичных школ, сухумчане, которые лично были знакомы с поэтом, а также журналисты.Сотрудник представительства Россотрудничества Наталья Каюн отметила, что Высоцкий оставил свой след и в Абхазии. Подробнее о визитах советского поэта и барда в республику и его абхазских друзьях рассказали корреспонднет Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия и журналист Абаза ТВ Элеонора Гилоян.На литературно-музыкальном вечере выступил и абхазский певец и композитор Слава Амичба, который лично был знаком с Владимиром Высоцким. Амичба исполнил песни советского поэта.Свои подарки к юбилею поэта подготовили и сухумские школьники, которые продекламировали стихи Высоцкого и спели его песни. Некоторые даже поделились своими историями отношений с Высоцким. Так ученик школы № 6 Константин Ходжава рассказал, что творчеством советского поэта и барда заинтересовался после смерти дедушки.На вечере памяти также показали отрывки из советских художественных и документальных фильмов с участием поэта, фрагменты концертов и творческих встреч.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/vysotskiy-i-abkhaziya-kak-sovetskiy-bard-podruzhilsya-s-chernomorskoy-stranoy-1043783332.html

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владимир высоцкий (автор песен), культура, сухум, абхазия