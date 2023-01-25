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Весь в стихах и мечтах: в Сухуме прошел вечер памяти Высоцкого
Весь в стихах и мечтах: в Сухуме прошел вечер памяти Высоцкого
Восемьдесят пять лет назад, 25 января, родился советский поэт, бард, автор более 600 песен и 200 стихов, актер театра и кино, лауреат Государственной премии... 25.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-25T18:00+0300
2023-01-25T18:00+0300
2023-01-25T19:00+0300
владимир высоцкий (автор песен)
культура
сухум
абхазия
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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Литературно-музыкальный вечер к юбилею Владимира Высоцкого прошел в Сухуме в среду, 25 января.Инициатором мероприятия выступило представительство Россотрудничества.На встречу были приглашены учащиеся столичных школ, сухумчане, которые лично были знакомы с поэтом, а также журналисты.Сотрудник представительства Россотрудничества Наталья Каюн отметила, что Высоцкий оставил свой след и в Абхазии. Подробнее о визитах советского поэта и барда в республику и его абхазских друзьях рассказали корреспонднет Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия и журналист Абаза ТВ Элеонора Гилоян.На литературно-музыкальном вечере выступил и абхазский певец и композитор Слава Амичба, который лично был знаком с Владимиром Высоцким. Амичба исполнил песни советского поэта.Свои подарки к юбилею поэта подготовили и сухумские школьники, которые продекламировали стихи Высоцкого и спели его песни. Некоторые даже поделились своими историями отношений с Высоцким. Так ученик школы № 6 Константин Ходжава рассказал, что творчеством советского поэта и барда заинтересовался после смерти дедушки.На вечере памяти также показали отрывки из советских художественных и документальных фильмов с участием поэта, фрагменты концертов и творческих встреч.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/vysotskiy-i-abkhaziya-kak-sovetskiy-bard-podruzhilsya-s-chernomorskoy-stranoy-1043783332.html
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владимир высоцкий (автор песен), культура, сухум, абхазия
владимир высоцкий (автор песен), культура, сухум, абхазия
Весь в стихах и мечтах: в Сухуме прошел вечер памяти Высоцкого
18:00 25.01.2023 (обновлено: 19:00 25.01.2023)
Восемьдесят пять лет назад, 25 января, родился советский поэт, бард, автор более 600 песен и 200 стихов, актер театра и кино, лауреат Государственной премии СССР Владимир Высоцкий.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Литературно-музыкальный вечер к юбилею Владимира Высоцкого прошел в Сухуме в среду, 25 января.
Инициатором мероприятия выступило представительство Россотрудничества.
На встречу были приглашены учащиеся столичных школ, сухумчане, которые лично были знакомы с поэтом, а также журналисты.
Сотрудник представительства Россотрудничества Наталья Каюн отметила, что Высоцкий оставил свой след и в Абхазии. Подробнее о визитах советского поэта и барда в республику и его абхазских друзьях рассказали корреспонднет Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия и журналист Абаза ТВ Элеонора Гилоян.
На литературно-музыкальном вечере выступил и абхазский певец и композитор Слава Амичба, который лично был знаком с Владимиром Высоцким. Амичба исполнил песни советского поэта.
Свои подарки к юбилею поэта подготовили и сухумские школьники, которые продекламировали стихи Высоцкого и спели его песни. Некоторые даже поделились своими историями отношений с Высоцким. Так ученик школы № 6 Константин Ходжава рассказал, что творчеством советского поэта и барда заинтересовался после смерти дедушки.
"Вспомнил, как бабушка рассказывала о том, что у дедушки любимым поэтом и певцом был Владимир Высоцкий. Перед сном я залез в интернет, включил его песни, так я с ним и познакомился. Уже прошло три года, но Высоцкого я до сих пор люблю, слушаю, читаю его стихи. Я правда восхищен Высоцким как поэтом, певцом. Думаю, еще долго его буду слушать", – добавил Ходжава.
На вечере памяти также показали отрывки из советских художественных и документальных фильмов с участием поэта, фрагменты концертов и творческих встреч.