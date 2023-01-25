https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/vysotskiy-i-abkhaziya-kak-sovetskiy-bard-podruzhilsya-s-chernomorskoy-stranoy-1043783332.html

Высоцкий и Абхазия: как советский бард подружился с черноморской страной

Высоцкий и Абхазия: как советский бард подружился с черноморской страной

25 января 1938 года родился советский поэт, актер и автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий. 25.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-25T11:55+0300

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абхазия

владимир высоцкий (автор песен)

в абхазии

культура

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Имя поэта тесно связано и с Абхазией. Высоцкий настолько часто бывал в республике, что сегодня уже вряд ли удастся собрать информацию обо всех его визитах.SputnikБольшинство приездов Владимира Высоцкого в республику было связано с черноморскими круизами на теплоходах, которые курсировали в Крым и Сухум.С 1968 года он практически каждый год бывал гостем столицы Абхазии.Но самыми запомнившимися стали его визиты с 1971 по 1973 годы.Именно тогда местному жителю Льву Левитасу удалось познакомиться с Владимиром Высоцким и Мариной Влади.“На теплоходе "Шота Руставели" пассажирским помощником у капитана Назаренко работал мой друг Володя Добродеев. И вот однажды он мне звонит и говорит: "У нас тут одна дама на теплоходе. Ты бы не мог ей город показать?" – Ну почему ж нет? Мы гостей любим”, – отмечал Лев Левитас в одном из своих интервью.Оказалось, что Марина Влади очень любила ачашә (ачашв), и Льву нужно было ее отвести в кафе. Сначала Левитас даже не понял, что перед ним французская актриса и певица.В кафе Марину сразу же узнали. Официантка от неожиданности даже чуть не выронила из рук поднос. Чуть позже к ним присоединился и сам Высоцкий. И тут перед звездами собралась целая толпа. Кто-то даже привез гитару. Но, по словам Левитаса, Высоцкий не стал петь, "зато много рассказывал".Концерт в СинопеВ 1972 году Высоцкий также на корабле прибыл в Сухум. Они вместе с Мариной Влади и Павлом Гурджи обедали на набережной в кафе "Нартаа", которое существует до сих пор и пользуется популярностью у поклонников национальной абхазской кухни.Тогда же Высоцкий дал незапланированный концерт, который прошел в Сухумском физико-техническом институте. Новость о выступлении известного поэта и барда всколыхнула всех.По воспоминаниям бывшей сотрудницы научного учреждения Маргариты Селивановой, концерт начался с небольшим опозданием, все ждали Высоцкого.На тот концерт попал и известный абхазский ученый Расим Камлия. Как он признался в интервью корреспонденту Sputnik, Высоцкий произвел на него сильное впечатление."Конечно, впечатления были очень сильными, слушать певца вживую и по радио – совершенно разные вещи, я с большим удовольствием посмотрел его выступление", – отметил он.Знакомым в ГагреВ 1973 году на советские экраны вышла драма с Высоцким "Плохой хороший человек". Некоторые эпизоды снимались в Гагре. На момент приезда съемочной группы оказалось, что гостиница "Гагрипш", в которой должны были жить актеры, была занята. Номера отдали группе грузинского фильма "Похищение луны". И тогда житель Гагры Григорий Чепия пригласил актеров пожить у себя дома. Это общение переросло в многолетнюю дружбу.Писатель Валерий Перевозчиков в книге "Ну, здравствуй, это я" приводит письмо Высоцкого в Гагру 1974 года: В семье Чепия хранится шаль, подаренная Мариной Влади, и гитара, на которой играл Владимир Высоцкий во время приездов.Абхазия и дружба с абхазской семьей отразилась и на творчестве поэта. Есть растиражированное в Абхазии стихотворение "Знакомым в Гагре", авторство которого приписывают Высоцкому.Такое творится!Вы перегружены тоской, видать.Тут до жемчужины рукой подать –До озера Рица.Близкий друг поэта Виктор Суходрев также утверждает, что в 1973 году в Пицунде Высоцкий написал песню "Штормит весь вечер, и пока…".А ветер снова в гребни бьетИ гривы пенные ерошит.Волна барьера не возьмет, –Ей кто-то ноги подсечет –И рухнет взмыленная лошадь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210725/sem-faktov-iz-zhizni-vladimira-vysockogo-1021517776.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200725/uznaj-pesnyu-vladimira-vysockogo-1022993996.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/klassika-i-sovremennost-istoriya-kinematografii-abkhazii-1043377100.html

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абхазия, владимир высоцкий (автор песен), культура