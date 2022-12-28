https://sputnik-abkhazia.ru/20221228/klassika-i-sovremennost-istoriya-kinematografii-abkhazii-1043377100.html

Классика и современность: история кинематографии Абхазии

Классика и современность: история кинематографии Абхазии

Абхазия в качестве локации для съемок привлекала режиссеров как в советское время, так и в наши дни - этому способствуют как климат, так и головокружительные... 28.12.2022, Sputnik Абхазия

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Международный день кино отмечается 28 декабря. В честь этого Sputnik подготовил обзор фильмов и сериалов, снятых в Абхазии в советское время и после распада СССР.SputnikЖивописные горы, теплое море и мягкий субтропический климат способствуют тому, что снимать кино в Абхазии можно круглый год. При съемках фильмов в республике не нужны декорации - их заменит уникальная природа южной страны.Кинематографисты в Абхазии присутствовали всегда. Какое-то время республику даже стали называть натурной площадкой советского кино. Однако и после распада СССР, в современное время, нередко на улицах городов и сел Абхазии по-прежнему звучат заветные слова: "Камера. Мотор".Советская классика"Веселые ребята" — первая музыкальная кинокомедия, снятая в 1934 году в СССР. Фильм считается классикой он стал первым из серии музыкальных комедий режиссера Григория Александрова и композитора Исаака Дунаевского. Картина имела большой успех как в СССР, так и за рубежом, где она была представлена под названием "Москва смеется" (англ. Moscow Laughs). На II Международном кинофестивале в Венеции фильм получил премию за режиссуру и музыку и был включен в шестерку лучших в мире кинолент. Интересно и то, что на съемках фильма познакомились и впоследствии поженились режиссер Александров и актриса Любовь Орлова.Съемки культового фильма с участием джаз-оркестра под управлением Леонида Утесова проходили в Абхазии, в городе Гагра. Сцена, где разномастное стадо на звуки дудки вламывается в банкетный зал, снимали на даче врача Сергея Федорова. Чтобы животные вбегали в залы дачи на звук пастушьей дудочки, было предложено не поить животных целый день, а затем выпустить, предварительно показав корыта с водой. А для того чтобы снять сцену, как коровы и козы едят мебель — бутафоры сделали ее из соломы, макарон и вермишели."Сперва я ищу там, где вещь может быть, а после - где не может быть", — говорил пятиклассник Сандрик, герой рассказов Фазиля Искандера, обладавший уникальной способностью находить потерянные вещи. Семейный кинофильм по мотивам рассказов Искандера "Время счастливых находок" был снят режиссером Генрихом Габаем в 1969 году. В съемках, которые проходили в Абхазии, принимали участие местные актеры, в том числе Софа Агумаа, Борис Ципурия, Зураб Сангулия и другие. В одном из эпизодов фильма снялся и сам писатель Фазиль Искандер. Роль главного героя, 12-летнего Сандрика, досталась сухумскому мальчику Георгию Таркил.Юноша прошел кастинг с первого раза, покорив режиссера своим обаянием. После фильма Георгия не раз приглашали в Москву для работы в кино, но родители мальчика не отпустили. В последующем он связал свою жизнь со спортом, став игроком футбольного клуба "Динамо", Сухум.В одном из эпизодов фильма "Время счастливых находок" дети играют во дворе средней школы №3 города Сухум, где учился герой фильма. Здесь же учился и сам Фазиль Искандер.После успеха фильма "Мы из джаза" молодой режиссер Карен Шахназаров задумал снять еще одну музыкальную лирическую комедию. Руководство Мосфильма поставило жесткое условие: съемки должны проходить зимой. И тогда Шахназаров одну из ключевых сцен фильма решил снимать в теплой Абхазии. Так родилось название картины – "Зимний вечер в Гаграх".Съемки проходили в 1985 году, основной съемочной площадкой стал ресторан "Гагрипш". Во время съемок часть ресторана закрывалась, а другая была открыта для посетителей. Многие заранее занимали столики, чтобы посмотреть на артистов, а однажды кто-то из посетителей прислал актрисе Наталье Гундаревой несколько корзин роз. Эпизод встречи героя Александра Панкратова-Черного, пришедшего учиться танцам к герою Евгения Евстегнеева, Беглову, снимали в многоэтажном здании гостиницы "Гагра".Одна из самых ярких сцен фильма — танец на фоне гагрской колоннады забытой всеми звезды степа Алексея Беглова и его дочки Алены, роль которой исполнила восьмилетняя Анна Иванова, впоследствии ставшая балериной.Фантастический фильм "Завещание профессора Доуэля" киностудии "Ленфильм" снимался в 1984 году в Новом Афоне. Режиссер Леонид Менакер экранизировал известный научно-фантастический роман русского писателя Александра Беляева "Голова профессора Доуэля". По сюжету, крупный ученый много лет пытался решить проблему бессмертия. Он не скрывает от коллег результатов смелых и рискованных экспериментов. Но однажды случилось непредвиденное: профессор исчез. В преступных целях результатами научных изысканий профессора Доуэля пытается воспользоваться его лучший ученик.В фильме Юрия Кары "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" по мотивам прозы Фазиля Искандера Сталин предстает в двух обличьях. Первое — в коротком эпизоде — заросший черной щетиной молодой бандит с большой дороги. Второе и главное — зловещий великан, "отец народов" на отдыхе. Фильм снят в манере соцреализма и стилизован под эстетику 1930-х годов.Художественный фильм "Маленький гигант большого секса" режиссера Николая Досталя — это экранизация новеллы Фазиля Искандера "О, Марат!" из цикла "Сандро из Чегема". По сюжету курортный фотограф и ловелас Марат, роль которого исполнил Геннадий Хазанов, благодаря романтическому характеру нередко попадал в различные истории. Одна из них — роман с любовницей Берия, который дорого обошелся герою. Знаменитое пенсне Берия стало преследовать Марата наяву и во сне. Съемки фильма проходили в 1991 году в Сухуме.Современное российское киноСовременные российские кинорежиссеры, следуя советским традициям, тоже не забывают про абхазские природные и актерские ресурсы."Август. Восьмого" — это фильм о войне в Южной Осетии. Маленькая кавказская республика в одно мгновение стала центром событий глобального масштаба. Через призму чувств и поступков обычных людей режиссер Джаник Файзиев показывает трагедию целого народа и события, ставшие историческими. Основная часть сцен фильма была снята в горах Абхазии.Летом 2016 года Сухум вновь превратился в одну большую съемочную площадку - Мухус. Осетинский режиссер Аслан Галазов и его команда решились экранизировать "Детство Чика".По мнению режиссера, в Абхазии кинематографистов привлекает уникальная природа и талантливые актеры."Помимо актерской техники, у них есть и фактура, и харизма, и личность. Это очень важно для актера. Думаю, Абхазия должна привлекать не только российских кинорежиссеров, но и местных специалистов", - отметил он.В ноябре 2018 года в селе Ачандара приступили к съемкам сериала "За первого встречного" режиссера Владимира Балкашинова."Абхазия была выбрана, во-первых, потому что потрясающие места, природа. Летом приехали сюда и нашли все, что нужно было именно по нашим объектам. Не поверите, я когда приехал именно на этот объект, я зашел и сказал: "Это то, как я себе представлял место съемок", – признался в интервью корреспонденту Sputnik режиссер.В главных ролях "За первого встречного" снимаются Равшана Куркова, Наталья Ноздрина, Алексей Нестеренко, Влад Шкляев.Снимают в Абхазии и современную российскую фантастику. В 2016 году компания "Disney" выбрала Кодорское ущелье в качестве натуры для сказочной страны Белогорье в картине "Последний богатырь", которая вышла на экраны в 2017 году.Фильм о грузино-осетинском конфликте "Олимпиус Инферно" также частично снимался в Абхазии. В интервью информационному агентству "Аланияинформ" режиссер Игорь Волошин рассказал, что местные жители добродушно приняли съемочную команду."Мы приехали на выбор натуры, люди останавливали на улице и говорили нам "спасибо". Отношение к русским более чем теплое. Они чувствуют себя защищено. Местные жители много помогали нам, советовали и консультировали", - сказал он.После съемок местные жители даже накрыли столы для актеров и команды, вспоминает актриса Полина Филоненко."Нас очень тепло принимали, иногда у них от наших взрывов окна вылетали в домах, но никто не обижался", - добавила она.Абхазское киноВ последнее время абхазский кинематограф начал возрождаться. Начинающие кинематографисты, конечно, ориентируются на классику ("Белый башлык", "Чегемский детектив", "Колчерукий"), но идут своим путем. В 2016 году состоялись премьеры двух фильмов – "Мост" Наура Гармелия о десятилетнем мальчике и его отце, которые с трудом привыкают к мирной жизни после войны, и "Там Миша лежит" Инара Нармания – история о сухумском греке, в период Отечественной войны народа Абхазии, оставшегося между двух огней.Фильм "Бача" режиссера Атаны Агрба вошел в программу британского кинофестиваля The Lift-Off Sessions. Фильм на абхазском языке и повествует об истории молодой семьи, которая пытается возродить родное село.Продолжает снимать короткометражки и Инар Нармания. Его фильм "Меня зовут Махаз" уже не раз становился призером кинофестивалей в России.Режиссерский дебют самого Тимура Тания "Спасибо деду за Победу" вышел на экраны в мае 2019 года. Главный герой – Джансух, ветеран Великой Отечественной войны. В центре сюжета подвиг деда, который при героических обстоятельствах оторвал усы самому Гитлеру.В декабре завершились съемки проекта режиссера Тимура Квеквескири – первого абхазского комедийного сериала "Независимый". Съемочная группа на 70% состояла из жителей Абхазии, привлечь из России пришлось только гримеров, художников по свету, звукорежиссеров и пиротехников."Современный мир навязывает свои нормы и правила, а все старое, на чем раньше держался человек, стирается. И вот главный герой нашего сериала как раз борется за память предков и ценности семьи. Он вступает в неравный бой с системой, которая всей своей мощью противостоит ему. Думаю, "Независимый" даст возможность поразмышлять над тем, чем готов пожертвовать обычный парень ради того, чтобы сохранить нечто очень важное, что для остального мира может быть совсем незаметным", – описал сериал режиссер Теймураз Квеквескири.В декабре в Сухуме прошли съемки фильма российской киностудии "WMG Company". По сюжету, группа хакеров попала в поле зрения спецслужб. Перед молодыми людьми встал выбор, сесть в тюрьму или же начать работать на государство. Хакеры согласились сотрудничать. Готовый материал предстоит сдать в августе 2023 года, точная дата выхода фильма пока не назначена.Киностудия "Ленфильм" в 2022 году сняла в Абхазии картину "Последняя цена", режиссер – Наур Гармелия. Выход фильма запланирован на 2023 год."Это история о русской семье, которая живет в Абхазии в конце нулевых годов, они выращивают орехи", - рассказывал он.Амина Кварчия – еще один молодой абхазский режиссер. В июле состоялся показ ее короткометражного фильма "Асыс". Фильм снят по одноименному рассказу Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа."Все началось с того, что я увлеклась чтением рассказов Алексея Гогуа. Дочиталась до рассказал "Ягненок". Меня тронула сама история. Я решила написать сценарий... Когда я читала, у меня уже возникали образы, картинки. Стиль Гогуа сразу создает картинку, у меня все складывалось. По-моему, он достаточно кинематографичный автор, поэтому у меня сразу возникла идея снять фильм", – рассказывала Sputnik Кварчия.В интервью Sputnik министр культуры Абхазии Даур Кове рассказывал, что Абхазия становится все более привлекательной для российского кинематографа. На данный момент в республике снимают восемь кинокомпаний. По мнению Кове, все это происходит благодаря потрясающим локациям."В нашей стране можно снимать абсолютно в любом месте, и климатические условия можно выбрать абсолютно любые. У нас была одна компания, которая снимала фильм, где действия происходят на Мадагаскаре. Второе – вопросы, связанные с бюрократическими проволочками. То есть у нас снимать кино и получать разрешительные документы на сегодняшний день гораздо легче, чем где бы то ни было", – отметил Кове.Правда, отметил он, в стране нужно разработать правила проведения съемок. Над этим сейчас работают в Министерстве культуры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/novyy-film-dmitriya-kiseleva-krasnyy-proekt-vyydet-25-dekabrya-1043268201.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210428/Nezavisimyy-semki-pervogo-komediynogo-seriala-nachalis-v-Abkhazii--1032316723.html

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