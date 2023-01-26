https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/konkurs-pamyati-andreya-stenina-obyavil-mezhdunarodnoe-zhyuri-2023-goda-1043806760.html

Конкурс памяти Андрея Стенина объявил международное жюри 2023 года

Конкурс памяти Андрея Стенина объявил международное жюри 2023 года

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей... 26.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-26T11:06+0300

2023-01-26T11:06+0300

2023-01-26T11:12+0300

андрей стенин

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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Международное жюри конкурса для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина объявлено в Москве. В состав судейской команды девятого конкурсного года вошли эксперты крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы.Международная часть жюри представлена заместителем директора фотодепартамента государственного информационного агентства КНР "Синьхуа" Лань Хунгуаном, штатным фотографом официального информационного агентства Исламской Республики Иран ИРНА Мехди Болурианом, старшим фотокорреспондентом крупнейшего турецкого информационного агентства "Анадолу" Сефой Караджаном, независимым фотографом из Аргентины Хуаном Каньете, проекты которого экспонируются на галерейных площадках в странах Латинской Америки и Европы.Россию в составе жюри конкурса имени Стенина представляет Павел Волков, фотокорреспондент МИЦ "Известия", преподаватель факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Павел также является многократным победителем конкурса Стенина разных лет и обладателем ряда престижных российских и международных премий в области фотографии.В 2023 году фотопрофессионалы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать свои работы на сайте конкурса на русском, английском и китайском языках.Число номинаций и категорий в 2023 году осталось неизменным: четыре номинации - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 23:59 МСК 28 февраля 2023 года включительно.Призовой фонд конкурса в 2023 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).

https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/otkryt-priem-fotorabot-na-konkurs-imeni-andreya-stenina-1043243508.html

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