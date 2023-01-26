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https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/konkurs-pamyati-andreya-stenina-obyavil-mezhdunarodnoe-zhyuri-2023-goda-1043806760.html
Конкурс памяти Андрея Стенина объявил международное жюри 2023 года
Конкурс памяти Андрея Стенина объявил международное жюри 2023 года
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей... 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T11:06+0300
2023-01-26T11:12+0300
андрей стенин
фотоконкурс андрея стенина
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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Международное жюри конкурса для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина объявлено в Москве. В состав судейской команды девятого конкурсного года вошли эксперты крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы.Международная часть жюри представлена заместителем директора фотодепартамента государственного информационного агентства КНР "Синьхуа" Лань Хунгуаном, штатным фотографом официального информационного агентства Исламской Республики Иран ИРНА Мехди Болурианом, старшим фотокорреспондентом крупнейшего турецкого информационного агентства "Анадолу" Сефой Караджаном, независимым фотографом из Аргентины Хуаном Каньете, проекты которого экспонируются на галерейных площадках в странах Латинской Америки и Европы.Россию в составе жюри конкурса имени Стенина представляет Павел Волков, фотокорреспондент МИЦ "Известия", преподаватель факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Павел также является многократным победителем конкурса Стенина разных лет и обладателем ряда престижных российских и международных премий в области фотографии.В 2023 году фотопрофессионалы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать свои работы на сайте конкурса на русском, английском и китайском языках.Число номинаций и категорий в 2023 году осталось неизменным: четыре номинации - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 23:59 МСК 28 февраля 2023 года включительно.Призовой фонд конкурса в 2023 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/otkryt-priem-fotorabot-na-konkurs-imeni-andreya-stenina-1043243508.html
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андрей стенин, фотоконкурс андрея стенина, культура, россия, в мире
андрей стенин, фотоконкурс андрея стенина, культура, россия, в мире

Конкурс памяти Андрея Стенина объявил международное жюри 2023 года

11:06 26.01.2023 (обновлено: 11:12 26.01.2023)
© Sputnik / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкОткрытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Барселоне
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Барселоне - Sputnik Абхазия, 1920, 26.01.2023
© Sputnik / Мигель Кандела
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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Международное жюри конкурса для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина объявлено в Москве. В состав судейской команды девятого конкурсного года вошли эксперты крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы.
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2022
Открыт прием фоторабот на конкурс имени Андрея Стенина
22 декабря 2022, 14:03
Международная часть жюри представлена заместителем директора фотодепартамента государственного информационного агентства КНР "Синьхуа" Лань Хунгуаном, штатным фотографом официального информационного агентства Исламской Республики Иран ИРНА Мехди Болурианом, старшим фотокорреспондентом крупнейшего турецкого информационного агентства "Анадолу" Сефой Караджаном, независимым фотографом из Аргентины Хуаном Каньете, проекты которого экспонируются на галерейных площадках в странах Латинской Америки и Европы.
Россию в составе жюри конкурса имени Стенина представляет Павел Волков, фотокорреспондент МИЦ "Известия", преподаватель факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Павел также является многократным победителем конкурса Стенина разных лет и обладателем ряда престижных российских и международных премий в области фотографии.
В 2023 году фотопрофессионалы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать свои работы на сайте конкурса на русском, английском и китайском языках.

"Благодаря этому конкурсу они могут обратить на себя внимание и заявить о своем таланте на весь мир. 2022 год был богат на яркие события в сфере политики, общественной жизни и спорта, и все они подробно освещались фотожурналистами. На конкурс имени Андрея Стенина неизменно подаются выдающиеся, оригинальные фотографии. Мы уже к этому привыкли, так что надеюсь, что и в этом году нас ждут прекрасные работы молодых фотографов со всего мира", – рассказал член жюри независимый фотограф из Аргентины Хуан Каньете.

Число номинаций и категорий в 2023 году осталось неизменным: четыре номинации - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 23:59 МСК 28 февраля 2023 года включительно.
© Sputnik / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПосетители на открытии выставки Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Барселоне.
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Барселоне - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Мигель Кандела
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Посетители на открытии выставки Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Барселоне.
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве. Конкурс проводится с 2014 года среди молодых фоторепортеров (от 18 до 33 лет). В 2022 году на конкурс было прислано более 3 тысяч работ из 54 стран мира. В зале музея выставлены свыше трех десятков фотографий одиночных снимков и серий - журналистов из России и Индии, Гватемалы, Бангладеш, Ирана, Сирии и Италии.
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Владимир Астапкович
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Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве. Конкурс проводится с 2014 года среди молодых фоторепортеров (от 18 до 33 лет). В 2022 году на конкурс было прислано более 3 тысяч работ из 54 стран мира. В зале музея выставлены свыше трех десятков фотографий одиночных снимков и серий - журналистов из России и Индии, Гватемалы, Бангладеш, Ирана, Сирии и Италии.
1/2
© Sputnik / Мигель Кандела
/
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии выставки Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Барселоне.
2/2
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве. Конкурс проводится с 2014 года среди молодых фоторепортеров (от 18 до 33 лет). В 2022 году на конкурс было прислано более 3 тысяч работ из 54 стран мира. В зале музея выставлены свыше трех десятков фотографий одиночных снимков и серий - журналистов из России и Индии, Гватемалы, Бангладеш, Ирана, Сирии и Италии.
Призовой фонд конкурса в 2023 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
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