https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/svo-rossiyskie-sily-s-boem-voshli-v-ugledar-1043817221.html
СВО: российские силы с боем вошли в Угледар
СВО: российские силы с боем вошли в Угледар
Вооруженные силы России в зоне СВО успешно развивают инициативу, наступают на нескольких направлениях 800-километровой линии боевого соприкосновения, вошли в... 26.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-26T20:30+0300
2023-01-26T20:30+0300
2023-01-26T20:30+0300
военная спецоперация рф в донбассе
аналитика
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украина
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Александр Хроленко, военный обозревательОдновременно войска РФ наносят удары высокоточным оружием на всю глубину оперативного тыла ВСУ, уничтожая центры боевого управления, средства ПВО, логистическую, энергетическую и транспортную инфраструктуру противника.Штурм Угледара организован с двух направлений, подразделения ВСУ планомерно выбиваются, российские "клещи" сжимаются. Контратаки противника эффективно подавляет российская артиллерия. Город небольшой (население мирного времени – около 17 тысяч человек), однако очень важный. Освобождение Угледара позволит быстрее разгромить украинские войска под Донецком, и выйти на оперативный простор – к Славянско-Краматорскому укрепрайону ВСУ.Наступление российских войск на Угледарском направлении не снижает накал боев за освобождение Артемовска (Бахмута), в районе которого сосредоточено до 20 бригад ВСУ, не считая отрядов иностранных наемников. Накануне штурмовые группы ЧВК "Вагнер" продвинулись вглубь городской застройки на один километр, а также заняли вплотную примыкающие к Артемовску населенные пункты Опытное (с юга) и Парасковиевка (с севера). Российские силы с боями продвигаются также в направлении Орехова и Гуляйполя Запорожской области.Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за минувшие сутки поразили 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу противника в 119-ти районах. Безвозвратно "демилитаризовано" командование 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в зоне спецоперации уничтожены два самолета Су-25, три РЛС, 14 артиллерийских систем, 7 бронемашин, 8 артиллерийских складов и две топливные базы ВСУ.Подготовка к весеннему обострениюПо всей Украине в ночь на 26 января была объявлена воздушная тревога. Высокоточными ударами российских БПЛА поражены объекты противника в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской и других областях. Украинские источники сообщили о десяти прилетах по критической инфраструктуре.Киевский режим и командование украинской армии дрейфуют к состоянию паники. Президент США Джо Байден 25 января заявил о начавшейся подготовке ВСУ к масштабному весеннему контрнаступлению на полуостров Крым. По данным администрации Запорожской области, украинская армия сосредоточила около 40 тысяч человек для броска в конце марта на Мелитополь и Бердянск.Американская администрация, стратеги Пентагона и НАТО предполагают, что две сотни подержанных немецких "Леопардов" и три десятка американских танков "Абрамс" помогут украинскому командованию "изменить тактику", и переломить ход боевых действий в пользу ВСУ. Известно, что натовские Abrams и Leopard по характеристикам уступают российским танкам Т-80 и Т-90М "Прорыв". Сухопутные войска РФ постоянно пополняются новыми танками. Разница потенциалов очевидна. Россия – чемпион мира по производству и качеству ОБТ.До начала специальной военной операции в феврале 2022 года ВСУ имели около 2000 танков (наследство СССР). Страны Запада в ходе СВО передали киевскому режиму еще около 700 танков (преимущественно Т-72 польского производства). Однако в боях сгорели уже более 2000 украинских ОБТ (в среднем – 200 танков в месяц), и к началу 2023 года ВСУ располагали примерно тремя сотнями танков, рассредоточенных на 800-километровой линии боевого соприкосновения. Эти машины методично уничтожаются российскими войсками. Трезвомыслящие военные эксперты на Западе считают, что Abrams и Leopard не изменят ход конфликта на Украине. Они будут "демилитаризованы".Между тем, Соединенные Штаты всерьез намерены воевать с Россией "до последнего украинца", и за два года планируют нарастить производство необходимых ВСУ 155-мм артиллерийских снарядов на 500 процентов – до 90 тысяч штук в месяц. Располагает ли киевский режим двумя годами времени – вопрос открытый. США за минувшие 11 месяцев отправили на Украину уже более 1 млн артиллерийских снарядов. На фоне украинского конфликта оружейный экспорт США за год вырос до 153,7 млрд долларов или почти на 50 процентов. Здесь кроются ответы на вопросы: кому выгоден военный конфликт, и как долго он продлится на Украине?Новое весеннее обострение и старый "вьетнамский сценарий" Вашингтона – не обещают европейским "донорам" киевского режима ничего хорошего. Президент Владимир Зеленский мечтает о ракетах большой дальности и истребителях F-16. Судьба Украины предрешена. Стремление США нанести стратегическое поражение России – палка о двух концах, и угрожает существованию Америки.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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аналитика, россия, украина
аналитика, россия, украина
СВО: российские силы с боем вошли в Угледар
Вооруженные силы России в зоне СВО успешно развивают инициативу, наступают на нескольких направлениях 800-километровой линии боевого соприкосновения, вошли в Угледар, и намерены в ближайшее время освободить город от украинских оккупантов.
Александр Хроленко, военный обозреватель
Одновременно войска РФ наносят удары высокоточным оружием на всю глубину оперативного тыла ВСУ, уничтожая центры боевого управления, средства ПВО, логистическую, энергетическую и транспортную инфраструктуру противника.
Штурмовые подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота России вечером 25 января прорвали украинскую оборону, вошли в Угледар, и ведут бои на городских окраинах. Подразделения ВСУ дезориентированы и растеряны, 72-я механизированная бригада "имени Черных запорожцев" бросила свои позиции в Угледаре. Генштаб ВСУ подтверждает "тяжелую" обстановку, и перебрасывает в город оставшиеся резервы.
Штурм Угледара организован с двух направлений, подразделения ВСУ планомерно выбиваются, российские "клещи" сжимаются. Контратаки противника эффективно подавляет российская артиллерия. Город небольшой (население мирного времени – около 17 тысяч человек), однако очень важный. Освобождение Угледара позволит быстрее разгромить украинские войска под Донецком, и выйти на оперативный простор – к Славянско-Краматорскому укрепрайону ВСУ.
Наступление российских войск на Угледарском направлении не снижает накал боев за освобождение Артемовска (Бахмута), в районе которого сосредоточено до 20 бригад ВСУ, не считая отрядов иностранных наемников. Накануне штурмовые группы ЧВК "Вагнер" продвинулись вглубь городской застройки на один километр, а также заняли вплотную примыкающие к Артемовску населенные пункты Опытное (с юга) и Парасковиевка (с севера). Российские силы с боями продвигаются также в направлении Орехова и Гуляйполя Запорожской области.
Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за минувшие сутки поразили 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу противника в 119-ти районах. Безвозвратно "демилитаризовано" командование 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в зоне спецоперации уничтожены два самолета Су-25, три РЛС, 14 артиллерийских систем, 7 бронемашин, 8 артиллерийских складов и две топливные базы ВСУ.
Подготовка к весеннему обострению
По всей Украине в ночь на 26 января была объявлена воздушная тревога. Высокоточными ударами российских БПЛА поражены объекты противника в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской и других областях. Украинские источники сообщили о десяти прилетах по критической инфраструктуре.
За время СВО кадровая армия "незалежной" уничтожена практически полностью. Пять волн массовой мобилизации унесли полезные резервы. Киевский режим пытается в шестой раз компенсировать качественные (катастрофические) потери ВСУ большим количеством неподготовленных и не желающих воевать за интересы США украинских граждан, буквально схваченных на улице или дома вооруженными "патрулями".
Киевский режим и командование украинской армии дрейфуют к состоянию паники. Президент США Джо Байден 25 января заявил о начавшейся подготовке ВСУ к масштабному весеннему контрнаступлению на полуостров Крым. По данным администрации Запорожской области, украинская армия сосредоточила около 40 тысяч человек для броска в конце марта на Мелитополь и Бердянск.
Американская администрация, стратеги Пентагона и НАТО предполагают, что две сотни подержанных немецких "Леопардов" и три десятка американских танков "Абрамс" помогут украинскому командованию "изменить тактику", и переломить ход боевых действий в пользу ВСУ. Известно, что натовские Abrams и Leopard по характеристикам уступают российским танкам Т-80 и Т-90М "Прорыв". Сухопутные войска РФ постоянно пополняются новыми танками. Разница потенциалов очевидна. Россия – чемпион мира по производству и качеству ОБТ.
До начала специальной военной операции в феврале 2022 года ВСУ имели около 2000 танков (наследство СССР). Страны Запада в ходе СВО передали киевскому режиму еще около 700 танков (преимущественно Т-72 польского производства). Однако в боях сгорели уже более 2000 украинских ОБТ (в среднем – 200 танков в месяц), и к началу 2023 года ВСУ располагали примерно тремя сотнями танков, рассредоточенных на 800-километровой линии боевого соприкосновения. Эти машины методично уничтожаются российскими войсками. Трезвомыслящие военные эксперты на Западе считают, что Abrams и Leopard не изменят ход конфликта на Украине. Они будут "демилитаризованы".
Между тем, Соединенные Штаты всерьез намерены воевать с Россией "до последнего украинца", и за два года планируют нарастить производство необходимых ВСУ 155-мм артиллерийских снарядов на 500 процентов – до 90 тысяч штук в месяц. Располагает ли киевский режим двумя годами времени – вопрос открытый. США за минувшие 11 месяцев отправили на Украину уже более 1 млн артиллерийских снарядов. На фоне украинского конфликта оружейный экспорт США за год вырос до 153,7 млрд долларов или почти на 50 процентов. Здесь кроются ответы на вопросы: кому выгоден военный конфликт, и как долго он продлится на Украине?
Новое весеннее обострение и старый "вьетнамский сценарий" Вашингтона – не обещают европейским "донорам" киевского режима ничего хорошего. Президент Владимир Зеленский мечтает о ракетах большой дальности и истребителях F-16. Судьба Украины предрешена. Стремление США нанести стратегическое поражение России – палка о двух концах, и угрожает существованию Америки.
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