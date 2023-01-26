https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/svo-rossiyskie-sily-s-boem-voshli-v-ugledar-1043817221.html

СВО: российские силы с боем вошли в Угледар

СВО: российские силы с боем вошли в Угледар

Вооруженные силы России в зоне СВО успешно развивают инициативу, наступают на нескольких направлениях 800-километровой линии боевого соприкосновения, вошли в... 26.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-26T20:30+0300

2023-01-26T20:30+0300

2023-01-26T20:30+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

россия

украина

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Александр Хроленко, военный обозревательОдновременно войска РФ наносят удары высокоточным оружием на всю глубину оперативного тыла ВСУ, уничтожая центры боевого управления, средства ПВО, логистическую, энергетическую и транспортную инфраструктуру противника.Штурм Угледара организован с двух направлений, подразделения ВСУ планомерно выбиваются, российские "клещи" сжимаются. Контратаки противника эффективно подавляет российская артиллерия. Город небольшой (население мирного времени – около 17 тысяч человек), однако очень важный. Освобождение Угледара позволит быстрее разгромить украинские войска под Донецком, и выйти на оперативный простор – к Славянско-Краматорскому укрепрайону ВСУ.Наступление российских войск на Угледарском направлении не снижает накал боев за освобождение Артемовска (Бахмута), в районе которого сосредоточено до 20 бригад ВСУ, не считая отрядов иностранных наемников. Накануне штурмовые группы ЧВК "Вагнер" продвинулись вглубь городской застройки на один километр, а также заняли вплотную примыкающие к Артемовску населенные пункты Опытное (с юга) и Парасковиевка (с севера). Российские силы с боями продвигаются также в направлении Орехова и Гуляйполя Запорожской области.Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за минувшие сутки поразили 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу противника в 119-ти районах. Безвозвратно "демилитаризовано" командование 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в зоне спецоперации уничтожены два самолета Су-25, три РЛС, 14 артиллерийских систем, 7 бронемашин, 8 артиллерийских складов и две топливные базы ВСУ.Подготовка к весеннему обострениюПо всей Украине в ночь на 26 января была объявлена воздушная тревога. Высокоточными ударами российских БПЛА поражены объекты противника в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Черкасской и других областях. Украинские источники сообщили о десяти прилетах по критической инфраструктуре.Киевский режим и командование украинской армии дрейфуют к состоянию паники. Президент США Джо Байден 25 января заявил о начавшейся подготовке ВСУ к масштабному весеннему контрнаступлению на полуостров Крым. По данным администрации Запорожской области, украинская армия сосредоточила около 40 тысяч человек для броска в конце марта на Мелитополь и Бердянск.Американская администрация, стратеги Пентагона и НАТО предполагают, что две сотни подержанных немецких "Леопардов" и три десятка американских танков "Абрамс" помогут украинскому командованию "изменить тактику", и переломить ход боевых действий в пользу ВСУ. Известно, что натовские Abrams и Leopard по характеристикам уступают российским танкам Т-80 и Т-90М "Прорыв". Сухопутные войска РФ постоянно пополняются новыми танками. Разница потенциалов очевидна. Россия – чемпион мира по производству и качеству ОБТ.До начала специальной военной операции в феврале 2022 года ВСУ имели около 2000 танков (наследство СССР). Страны Запада в ходе СВО передали киевскому режиму еще около 700 танков (преимущественно Т-72 польского производства). Однако в боях сгорели уже более 2000 украинских ОБТ (в среднем – 200 танков в месяц), и к началу 2023 года ВСУ располагали примерно тремя сотнями танков, рассредоточенных на 800-километровой линии боевого соприкосновения. Эти машины методично уничтожаются российскими войсками. Трезвомыслящие военные эксперты на Западе считают, что Abrams и Leopard не изменят ход конфликта на Украине. Они будут "демилитаризованы".Между тем, Соединенные Штаты всерьез намерены воевать с Россией "до последнего украинца", и за два года планируют нарастить производство необходимых ВСУ 155-мм артиллерийских снарядов на 500 процентов – до 90 тысяч штук в месяц. Располагает ли киевский режим двумя годами времени – вопрос открытый. США за минувшие 11 месяцев отправили на Украину уже более 1 млн артиллерийских снарядов. На фоне украинского конфликта оружейный экспорт США за год вырос до 153,7 млрд долларов или почти на 50 процентов. Здесь кроются ответы на вопросы: кому выгоден военный конфликт, и как долго он продлится на Украине?Новое весеннее обострение и старый "вьетнамский сценарий" Вашингтона – не обещают европейским "донорам" киевского режима ничего хорошего. Президент Владимир Зеленский мечтает о ракетах большой дальности и истребителях F-16. Судьба Украины предрешена. Стремление США нанести стратегическое поражение России – палка о двух концах, и угрожает существованию Америки.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/ukrainskiy-tvd-chem-zakonchitsya-sopernichestvo-abramsov-i-leopardov-1043774976.html

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