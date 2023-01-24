https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/ukrainskiy-tvd-chem-zakonchitsya-sopernichestvo-abramsov-i-leopardov-1043774976.html

Украинский ТВД: чем закончится соперничество "Абрамсов" и "Леопардов"

Украинский ТВД: чем закончится соперничество "Абрамсов" и "Леопардов"

Поставки немецких танков Leopard II киевскому режиму – плановый виток управляемой Соединенными Штатами военной эскалации в Европе, часть глобального проекта... 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T21:51+0300

2023-01-24T21:51+0300

2023-01-24T21:51+0300

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Для достижения своекорыстных геополитических целей Вашингтон готов пожертвовать и Украиной, и странами НАТО, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс 24 января заявил, что в ближайшее время Берлин обнародует новую информацию о поставке танков на Украину. Скорое решение по "Леопардам" до этого обещал и министр обороны Германии Борис Писториус. А немецкий концерн Rheinmetall оперативно подтвердил возможную поставку киевскому режиму 139 танков Leopard II.После провального совещания 20 января стран-доноров киевского режима на авиабазе "Рамштайн" американцы все-таки "дожали" Германию, ликвидировали трещину в единстве НАТО.Варшава сегодня официально обратилась к Германии за разрешением на поставку Киеву танков Leopard II из парка войска польского. Очевидно, Берлин готов в третий раз за 110 лет безрассудно подтолкнуть Европу к началу мировой войны, и все владеющие "Леопардами" немецкого производства европейские страны вскоре получат разрешение на реэкспорт.ЕС поддерживает войну с Россией: за минувший год передал Киеву военную помощь на 49 млрд евро, и в ближайшее время выделит еще 3,6 млрд евро. Войну спонсирует даже Европейский фонд мира.По оценкам западных специалистов, украинские войска могут применить "Леопарды" в боевых условиях уже весной. Киев требует для локального контрнаступления не менее 300 натовских танков, и для окончательной "перемоги" – все две тысячи "Леопардов" из 13 стран Европы. С ростом количества танков Leopard II на украинском ТВД возрастет вероятность прямого участия в боях натовских экипажей. Вашингтон со своей стороны не исключает поставки Киеву американских танков M1A2 Abrams, для подкрепления проекта "Drang nach Osten".Издержки, риски и приоритетыПо оценке западных специалистов, для приведения в полную боевую готовность 300 подержанных танков "Леопард" необходимо "от трех до шести месяцев". Переучивание танкистов ВСУ и подразделений технического обеспечения требует двух – трех месяцев. Танки Leopard II, M1 Abrams, Challenger и другие созданы в рамках "западной философии проектирования", поэтому сложны в управлении, применении оружия, обслуживании. Они более крупные и тяжелые (до 75 тонн), отличаются от российских аналогов ручным заряжанием пушки, экипажем из четырех человек.Основной боевой танк Leopard II находится в боевом строю с 1979 года, несколько раз модернизировался. Имеет на борту стандартную 120-мм пушку, современную оптику, традиционный дизельный двигатель и запас хода на одной заправке около 300 км.Главный соперник 55-тонного немецкого "зверя" – американский танк M1 Abrams массой около 70 тонн – создан практически одновременно. Газотурбинный двигатель "Абрамса" весьма прожорлив - 800 литров реактивного топлива на 100 км, - и требователен к "межполетной" подготовке. Американское издание Military Watch подчеркнуло: "Танки Abrams припасены для куда более крупной войны".Итоговый список натовских ОБТ, которые получит Украина, будет определен политическими факторами и готовностью стран "пережить" боевые потери своей бронетехники. В этом смысле Британия и Франция с "мелкосерийными" танками Challenger и Leclerc держатся особняком, а Германия рискует больше Америки. Сожженные на Украине "Леопарды" могут запросто вышибить с международного рынка продукцию концерна Rheinmetall, и ускорить замещение вооружений немецкого производства в европейских армиях продукцией американского ВПК. Поставки танков США в европейские страны укрепят их военно-политическую зависимость от Вашингтона, ослабят влияние Берлина. Однако эти проблемы меркнут на фоне вероятного реагирования Москвы на агрессию коллективного Запада – совсем скоро.Глава МИД РФ Сергей Лавров вчера заметил, что война между Россией и Западом больше не гибридная, а "почти настоящая". Которая, по мнению британского издания Daily Mail, может превратить Европу "в одно радиоактивное кладбище".Представитель РФ в ООН Дмитрий Полянский в этот же день заявил: "На Украину поставляются не только вооружения, там также находятся специалисты для обслуживания этого оружия", "НАТО фактически воюет на Украине", и США "напрямую вовлечены в оперативное планирование" украинских войск. Европейские армии готовят к вторжению в Россию.Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 23 января подчеркнул особый характер СВО: "Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад".И все же, события минувших семи десятилетий подсказывают, что США и НАТО на Украине неизбежно повторят позорный вьетнамский (афганский, иракский, сирийский) "танец на граблях".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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мнение, авторы, колумнисты, донбасс, украина, европа, германия, россия