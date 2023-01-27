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Новое здание спортзала построят в Бзыбской школе
Новое здание спортзала построят в Бзыбской школе
Деньги на строительство нового спортзала в Бзыбской школе и на ремонт спортзала в селе Гечрыпш были выделены из бюджета Гагрского района, который был исполнен... 27.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-27T13:40+0300
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СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Новое здание спортзала построят в Бзыбской школе в 2023 году, рассказал корреспонденту Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цышба.Цышба уточнил, что на постройку нового здания и оборудование спортзала из бюджета района будет выделено 23 миллиона рублей. После завершения работ в новом спортивном зале Бзыбской школы планируют открыть секции по баскетболу и волейболу.Замглавы Гагрского района добавил, что параллельно идут и другие работы - в спортзале школы села Гечрыпш, которому требовался ремонт. Первый этап работ уже завершен, вскоре строители приступят ко второй, завершающей стадии, которая продлится около месяца. Сметная стоимость работ – три миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/podemnik-dlya-detey-s-invalidnostyu-ustanovili-v-sukhumskoy-shkole--3-1043693099.html
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Новое здание спортзала построят в Бзыбской школе
13:40 27.01.2023 (обновлено: 13:46 27.01.2023)
Деньги на строительство нового спортзала в Бзыбской школе и на ремонт спортзала в селе Гечрыпш были выделены из бюджета Гагрского района, который был исполнен с профицитом.
СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Новое здание спортзала построят в Бзыбской школе в 2023 году, рассказал корреспонденту Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цышба.
"Старое здание спортивного зала уже снесено. Оно было слишком ветхим и не было пригодно для эксплуатации или восстановления. Сейчас оттуда вывозится весь мусор, думаю, в течение месяца начнутся работы. С этой просьбой к нам обратилась дирекция школы. Действительно, детям зимой негде заниматься физкультурой",– отметил он.
Цышба уточнил, что на постройку нового здания и оборудование спортзала из бюджета района будет выделено 23 миллиона рублей. После завершения работ в новом спортивном зале Бзыбской школы планируют открыть секции по баскетболу и волейболу.
Замглавы Гагрского района добавил, что параллельно идут и другие работы - в спортзале школы села Гечрыпш, которому требовался ремонт. Первый этап работ уже завершен, вскоре строители приступят ко второй, завершающей стадии, которая продлится около месяца. Сметная стоимость работ – три миллиона рублей.