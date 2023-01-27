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Эдуард Бутба посетил Ткурачалскую больницу
Эдуард Бутба посетил Ткурачалскую больницу
Глава Минздрава пообщался с пациентами, провел совещание с медиками, изучил оборудование больницы и ознакомился с проблемами медучреждения. 27.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-27T17:26+0300
2023-01-27T17:26+0300
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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Глава Минздрава Эдуард Бутба посетил Ткуарчалскую районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.В том числе, министр осмотрел автомобиль скорой помощи, который Ткуарчалская центральная районная больница получила в прошлом году. С его помощью которого медики могут охватить большее количество пациентов, нуждающихся в помощи."У нас в автопарке была острая нехватка машин. Если имеющаяся скорая выезжала на вызов, то мы фактически оставались парализованными, не было возможности выехать на параллельный вызов, либо перевезти пациента", – рассказала она.Еще одним нововведением в отремонтированном корпусе больницы стал оцифрованный рентген аппарат, заменивший старую аналоговую технику. Главврач в разговоре с министром здравоохранения Эдуардом Бутба уточнила, что рентгена в больнице не было три месяца. В ходе посещения больницы Эдуард Бутба поблагодарил медиков за самоотверженную борьбу с коронавирусной инфекцией, акцентировал внимание на недопущение внутриколлективных распрей, подчеркнув, что ведомство готово оказывать ЦРБ содействие в решении всех возникающих вопросов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/minzdrav-privel-statistiku-obrascheniy-v-meduchrezhdeniya-abkhazii-v-2022-godu-1043743524.html
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Эдуард Бутба посетил Ткурачалскую больницу
17:26 27.01.2023 (обновлено: 20:49 27.01.2023)
Глава Минздрава пообщался с пациентами, провел совещание с медиками, изучил оборудование больницы и ознакомился с проблемами медучреждения.
СУХУМ, 27 янв – Sputnik.
Глава Минздрава Эдуард Бутба посетил Ткуарчалскую районную больницу. Об этом сообщает
пресс-служба Минздрава Абхазии.
В том числе, министр осмотрел автомобиль скорой помощи, который Ткуарчалская центральная районная больница получила в прошлом году. С его помощью которого медики могут охватить большее количество пациентов, нуждающихся в помощи.
Главврач ЦРБ Лали Гаргулия уточнила, что отделение скорой помощи открылось в больнице 1 января, и после этого приемному покою стало не хватать машин.
"У нас в автопарке была острая нехватка машин. Если имеющаяся скорая выезжала на вызов, то мы фактически оставались парализованными, не было возможности выехать на параллельный вызов, либо перевезти пациента", – рассказала она.
Еще одним нововведением в отремонтированном корпусе больницы стал оцифрованный рентген аппарат, заменивший старую аналоговую технику. Главврач в разговоре с министром здравоохранения Эдуардом Бутба уточнила, что рентгена в больнице не было три месяца.
В ходе посещения больницы Эдуард Бутба поблагодарил медиков за самоотверженную борьбу с коронавирусной инфекцией, акцентировал внимание на недопущение внутриколлективных распрей, подчеркнув, что ведомство готово оказывать ЦРБ содействие в решении всех возникающих вопросов.