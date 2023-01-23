https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/minzdrav-privel-statistiku-obrascheniy-v-meduchrezhdeniya-abkhazii-v-2022-godu-1043743524.html

Минздрав привел статистику обращений в медучреждения Абхазии в 2022 году

Минздрав привел статистику обращений в медучреждения Абхазии в 2022 году

По информации Министерства здравоохранения, уровень госпитализации за 2022 год составил 299 больных на 10 000 человек. 23.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. В Республиканскую больницу Абхазии, включая родильное отделение, в 2022 году обратилось 41 461 человек, а госпитализировано было 7865 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на пресс-конференции 23 января.В Республиканскую детскую больницу в 2022 году обратилось 20 047 человек. Там было проведено 1086 операций, на стационарном лечении находились 938 больных.В Сухумскую инфекционную больницу за 12 месяцев обратились 17 522 пациента, стационарное лечение прошел 1001 человек.Что до статистики по районам, то в Галскую районную больницу обратились 4664 человека (73 операции), в Очамчырскую больницу, включая поликлинику – 22 550 человек, в Гудаутскую больницу – 9955 человек (85 хирургических операций, 2972 исследования на компьютерном томографе, принято 32 роженицы).4145 человек обратились в приемное отделение Ткуарчалской районной больницы. Там было проведено 54 операции, родилось 23 ребенка.Стационарное лечение в Сухумской горбольнице прошли 1942 пациента, проведено 439 операций. В Гагрскую больницу обратились 10593 человека, стационарное лечение прошли 6978 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/butba-otchitalsya-o-vypolnenii-vedomstvennykh-programm-minzdrava-za-2022-god-1043742618.html

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