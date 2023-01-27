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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 января
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять фронты средиземноморского циклона. 27.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-27T16:10+0300
2023-01-27T16:10+0300
2023-01-27T16:34+0300
в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Возможен дождь разной интенсивности, в предгорных районах – дождь со снегом, в горах – снег.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до + 3°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 января
16:10 27.01.2023 (обновлено: 16:34 27.01.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять фронты средиземноморского циклона.
СУХУМ, 27 янв – Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Возможен дождь разной интенсивности, в предгорных районах – дождь со снегом, в горах – снег.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до + 3°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.