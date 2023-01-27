https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-28-i-29-yanvarya-1043827978.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 января

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 28 и 29 января

Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять фронты средиземноморского циклона. 27.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-27T16:10+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Возможен дождь разной интенсивности, в предгорных районах – дождь со снегом, в горах – снег.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до + 3°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии