https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/rossiyskie-voyska-sorvali-snabzhenie-ukrainskoy-armii-boepripasami-1043826763.html
Российские войска сорвали снабжение украинской армии боеприпасами
Российские войска сорвали снабжение украинской армии боеприпасами
Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотными летательными аппаратами, цели удара были... 27.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-27T15:30+0300
2023-01-27T15:30+0300
2023-01-27T15:51+0300
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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Российские войска нанесли массированные удары по энергетическим объектам, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении было нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М-777 производства США и гаубица Д-20.На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 24-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, артиллерийская система М-777, склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.На Донецком направлении за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, три пикапа, одна гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, одна гаубица "МСТА-Б", самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны. Общие потери Киева за сутки на данных направлениях составили до 65 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, три автомобиля и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. На Херсонском направлении уничтожена установка РСЗО "Град", одна артиллерийская система М-777 и склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 79 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах. Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.Российские средства ПВО за сутки сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины и 11 украинских дронов, перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/naraschivaya-voennuyu-pomosch-kievu-zapad-popal-v-sobstvennuyu-lovushku-1043818642.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска сорвали снабжение украинской армии боеприпасами
15:30 27.01.2023 (обновлено: 15:51 27.01.2023)
Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотными летательными аппаратами, цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.
СУХУМ, 27 янв – Sputnik.
Российские войска нанесли массированные удары по энергетическим объектам, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины, сообщает
Министерство обороны России.
"В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ", – говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении было нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М-777 производства США и гаубица Д-20.
На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 24-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, артиллерийская система М-777, склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
На Донецком направлении за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, три пикапа, одна гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, одна гаубица "МСТА-Б", самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны. Общие потери Киева за сутки на данных направлениях составили до 65 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, три автомобиля и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Херсонском направлении уничтожена установка РСЗО "Град", одна артиллерийская система М-777 и склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 79 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах. Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.
Российские средства ПВО за сутки сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины и 11 украинских дронов, перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS.