https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/rossiyskie-voyska-sorvali-snabzhenie-ukrainskoy-armii-boepripasami-1043826763.html

Российские войска сорвали снабжение украинской армии боеприпасами

Российские войска сорвали снабжение украинской армии боеприпасами

Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотными летательными аппаратами, цели удара были... 27.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-27T15:30+0300

2023-01-27T15:30+0300

2023-01-27T15:51+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

донбасс

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0d/1043106490_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3646dd3163e2adf00baec6af49a39a98.jpg

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Российские войска нанесли массированные удары по энергетическим объектам, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении было нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М-777 производства США и гаубица Д-20.На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 24-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, артиллерийская система М-777, склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.На Донецком направлении за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, три пикапа, одна гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, одна гаубица "МСТА-Б", самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны. Общие потери Киева за сутки на данных направлениях составили до 65 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, три автомобиля и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. На Херсонском направлении уничтожена установка РСЗО "Град", одна артиллерийская система М-777 и склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 79 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах. Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.Российские средства ПВО за сутки сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины и 11 украинских дронов, перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и HIMARS.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/naraschivaya-voennuyu-pomosch-kievu-zapad-popal-v-sobstvennuyu-lovushku-1043818642.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230126/svo-rossiyskie-sily-s-boem-voshli-v-ugledar-1043817221.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф