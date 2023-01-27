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"Урок мужества" прошел в сухумской школе №3

"Урок мужества" прошел в сухумской школе №3

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня - до 27 января 1944 года. 27.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-27T18:10+0300

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СУХУМ, 27 - янв, Sputnik. "Урок мужества", посвященный 79-летней годовщине полного снятия блокады Ленинграда, провели для учеников сухумской средней школы №3. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Абхазии."Они – Победители, которые и через столетия останутся ярким символом несгибаемого мужества и стойкости" - сказал Павлов.Также детям показали фильм о тех страшных временах, дали возможность оценить и взвесить суточную норму хлеба, которая приходилась на жителя города. Кроме того, на "Уроке мужества" школьникам рассказали и о местных героях - уроженцах Абхазии, которые внесли свой посильный вклад в прорыв блокады Ленинграда и победу в Великой Отечественной войне.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/proryv-blokady-leningrada-arkhivnye-foto-1043677388.html

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