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Житель Гагрского района задержан за ввоз наркотиков в Абхазию
Житель Гагрского района задержан за ввоз наркотиков в Абхазию
Подозреваемый был задержан после пересечения границы и заключен под стражу на два месяца. 27.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-27T10:57+0300
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СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Житель села Псахара Гагрского района был задержан после пересечения зоны таможенного контроля КПП "Псоу" по подозрению в незаконном ввозе наркотиков в Абхазию, сообщает пресс-служба МВД республики. При проведении личного досмотра у 35-летнего Владимира Пашьяна был изъят сверток с мефедроном. Уголовное дело возбуждено по части 2 стати 2241 ( незаконный ввоз, вывоз или транзит наркотиков или психотропных веществ в крупном размере) и части 2 статьи 223 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере). Владимир Пашьян заключен под стражу на два месяца. Расследование продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/zhitelya-drandy-zaderzhali-vo-vremya-reydov-s-narkotikami-i-oruzhiem-1043785085.html
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Житель Гагрского района задержан за ввоз наркотиков в Абхазию
10:57 27.01.2023 (обновлено: 11:28 27.01.2023)
Подозреваемый был задержан после пересечения границы и заключен под стражу на два месяца.
СУХУМ, 27 янв – Sputnik.
Житель села Псахара Гагрского района был задержан после пересечения зоны таможенного контроля КПП "Псоу" по подозрению в незаконном ввозе наркотиков в Абхазию, сообщает
пресс-служба МВД республики.
При проведении личного досмотра у 35-летнего Владимира Пашьяна был изъят сверток с мефедроном.
Уголовное дело возбуждено по части 2 стати 2241 ( незаконный ввоз, вывоз или транзит наркотиков или психотропных веществ в крупном размере) и части 2 статьи 223 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере).
Владимир Пашьян заключен под стражу на два месяца. Расследование продолжается.