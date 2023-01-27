https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/zhitelya-sukhuma-zaderzhali-za-rasprostranenie-amfetamina-1043830718.html

Жителя Сухума задержали за распространение амфетамина

Жителя Сухума задержали за распространение амфетамина

МВД сообщает, что задержанный распространял психотропные вещества в Сухумском районе путем тайных закладок. 27.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-27T18:43+0300

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Житель Сухума Валерий Кецбая был задержан в Сухумском районе по подозрению в распространении психотропных средств, сообщает пресс-служа МВД Абхазии.В результате личного досмотра у него обнаружили заизолированный сверток с амфетамином. Кецбая сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что реализовывал запрещенное вещество путем тайных закладок, а один сверток оставил себе в качестве оплаты.Места закладок были обнаружены на улице Армейской в селе Баслата, оттуда изъяли четыре свертка с амфетамином.Сообщается также, что при задержании Валерий Кецбая пребывал в состоянии наркотического опьянения. Сейчас он отбывает 15 суток административного ареста. Ему вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка психотропного вещества в крупном размере без цели сбыта, и аналогичные деяния, совершенные с целью сбыта в особо крупном размере. Расследование продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/ognestrelnoe-oruzhie-i-narkotiki-izyali-u-zhitelya-poselka-bzybta-1043821720.html

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