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Храм Николая Чудотворца в селе Тамыш открыли после реставрации
Храм Николая Чудотворца в селе Тамыш открыли после реставрации
Тамышский храм был восстановлен при финансовой поддержке выходца села, депутата Народного Собрания Абхазии Резо Зантария. На реставрацию ушло три года. 28.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-28T21:07+0300
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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Храм Николая Чудотворца в селе Тамыш Очамчырского района открыли после реставрации в субботу, 28 января, сообщает информагентство "Апсныпресс".В мероприятии приняли участие президент Аслан Бжания и его супруга Аэлита Ахиба. Глава государства принес в дар храму Библию.“Более ста лет этот храм не функционировал. Хочу поблагодарить всех причастных к реставрации храма”, - сказал глава государства.Средневековый храм был восстановлен при финансовой поддержке выходца села, депутата Народного Собрания Абхазии Резо Зантария. На реставрацию ушло три года.
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Храм Николая Чудотворца в селе Тамыш открыли после реставрации
Тамышский храм был восстановлен при финансовой поддержке выходца села, депутата Народного Собрания Абхазии Резо Зантария. На реставрацию ушло три года.
СУХУМ, 28 янв - Sputnik.
Храм Николая Чудотворца в селе Тамыш Очамчырского района открыли после реставрации в субботу, 28 января, сообщает информагентство "Апсныпресс"
.
Глава Абхазской церкви иерей Виссарион (Аплиаа) и священники абхазского духовенства провели чин освящения и божественную литургию в храме.
В мероприятии приняли участие президент Аслан Бжания и его супруга Аэлита Ахиба. Глава государства принес в дар храму Библию.
“Более ста лет этот храм не функционировал. Хочу поблагодарить всех причастных к реставрации храма”, - сказал глава государства.
Средневековый храм был восстановлен при финансовой поддержке выходца села, депутата Народного Собрания Абхазии Резо Зантария. На реставрацию ушло три года.