https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/khram-nikolaya-chudotvortsa-v-sele-tamysh-otkryli-posle-restavratsii-1043841116.html

Храм Николая Чудотворца в селе Тамыш открыли после реставрации

Храм Николая Чудотворца в селе Тамыш открыли после реставрации

Тамышский храм был восстановлен при финансовой поддержке выходца села, депутата Народного Собрания Абхазии Резо Зантария. На реставрацию ушло три года. 28.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-28T21:07+0300

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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Храм Николая Чудотворца в селе Тамыш Очамчырского района открыли после реставрации в субботу, 28 января, сообщает информагентство "Апсныпресс".В мероприятии приняли участие президент Аслан Бжания и его супруга Аэлита Ахиба. Глава государства принес в дар храму Библию.“Более ста лет этот храм не функционировал. Хочу поблагодарить всех причастных к реставрации храма”, - сказал глава государства.Средневековый храм был восстановлен при финансовой поддержке выходца села, депутата Народного Собрания Абхазии Резо Зантария. На реставрацию ушло три года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/pitsundskiy-sobor-andreya-pervozvannogo-arkhitektura-i-istoriya-1043067365.html

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