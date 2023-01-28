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Копии абхазских дольмена и кромлеха установили в этнопарке "Апсны"
Копии абхазских дольмена и кромлеха установили в этнопарке "Апсны"
Дольмен, кромлех и жертвенный камень были изготовлены для этнопарка "Апсны" российскими мастера по чертежам художника Батала Джапуа. 28.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-28T10:04+0300
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СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Копии абхазских древних погребальных сооружений - дольмена и кромлеха установили в этнопарке "Апсны", рассказала Sputnik заведующая музеем этнопарка Илона Квициния.При этом Квициния подчеркнула, что копию древнего склепа почти невозможно отличить от оригинальных дольменов, которые обнаружены на территории Абхазии. Российские мастера в работе использовали известняковый камень из села Верхняя Эшера.Длина и ширина дольмена - три метра, высота - около полутора метров. Квициния уточнила, что российские мастера искусственно состарили камень, что придает дольмену еще большую схожесть с оригинальными склепами."Дольмен идеально вписался в общую палитру нашего парка. Как известно, "Апсны" расположен на границе с селом Отхара, где сохранился единственный дольмен в Абхазии, окруженный кромлехом. Мы постарались воссоздать такой исторический объект у нас", - сказала Квициния.Она добавила, что в этнопарке "Апсны" также появилась копия жертвенного камня, подобные которым в древности были расположены у сложных горных переходов. Прежде, чем начать свой путь через опасные горные тропы, они в качестве подношения оставляли на камне предметы, к примеру, наконечники стрел, которые служили даром божеству. На обратном пути этот ритуал проводился снова, уже в качестве благодарности высшим силам за то, что они оберегли путника от гибели. Около пяти тысяч таких наконечников стрел ученые обнаружили у перевала Напра.Дольмен, кромлех и жертвенный камень станут частью экскурсионной программы в этнографическом парке "Апсны".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/zhivopis-s-istoriey-neobychnyy-art-obekt-poyavilsya-v-etno-parke-apsny-1039431723.html
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абхазия, новости, история, культура
Копии абхазских дольмена и кромлеха установили в этнопарке "Апсны"
10:04 28.01.2023 (обновлено: 12:53 28.01.2023)
Дольмен, кромлех и жертвенный камень были изготовлены для этнопарка "Апсны" российскими мастера по чертежам художника Батала Джапуа.
СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Копии абхазских древних погребальных сооружений - дольмена и кромлеха установили в этнопарке "Апсны", рассказала Sputnik заведующая музеем этнопарка Илона Квициния.
"Учитывая наш менталитет и исторический аспект вопроса, мы не посмели перевозить настоящий дольмен в наш парк даже с целью популяризации, и заказали его у краснодарских мастеров, которые изготовили традиционное абхазское погребальное сооружение по эскизам абхазского художника и скульптора Батала Джапуа", - сказала она.
При этом Квициния подчеркнула, что копию древнего склепа почти невозможно отличить от оригинальных дольменов, которые обнаружены на территории Абхазии. Российские мастера в работе использовали известняковый камень из села Верхняя Эшера.
Длина и ширина дольмена - три метра, высота - около полутора метров. Квициния уточнила, что российские мастера искусственно состарили камень, что придает дольмену еще большую схожесть с оригинальными склепами.
"Дольмен идеально вписался в общую палитру нашего парка. Как известно, "Апсны" расположен на границе с селом Отхара, где сохранился единственный дольмен в Абхазии, окруженный кромлехом. Мы постарались воссоздать такой исторический объект у нас", - сказала Квициния.
Она добавила, что в этнопарке "Апсны" также появилась копия жертвенного камня, подобные которым в древности были расположены у сложных горных переходов. Прежде, чем начать свой путь через опасные горные тропы, они в качестве подношения оставляли на камне предметы, к примеру, наконечники стрел, которые служили даром божеству. На обратном пути этот ритуал проводился снова, уже в качестве благодарности высшим силам за то, что они оберегли путника от гибели. Около пяти тысяч таких наконечников стрел ученые обнаружили у перевала Напра.
Дольмен, кромлех и жертвенный камень станут частью экскурсионной программы в этнографическом парке "Апсны".