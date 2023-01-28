https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/kopii-abkhazskikh-dolmena-i-kromlekha-ustanovili-v-etnoparke-apsny-1043833654.html

Копии абхазских дольмена и кромлеха установили в этнопарке "Апсны"

Копии абхазских дольмена и кромлеха установили в этнопарке "Апсны"

Дольмен, кромлех и жертвенный камень были изготовлены для этнопарка "Апсны" российскими мастера по чертежам художника Батала Джапуа. 28.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-28T10:04+0300

2023-01-28T10:04+0300

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СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Копии абхазских древних погребальных сооружений - дольмена и кромлеха установили в этнопарке "Апсны", рассказала Sputnik заведующая музеем этнопарка Илона Квициния.При этом Квициния подчеркнула, что копию древнего склепа почти невозможно отличить от оригинальных дольменов, которые обнаружены на территории Абхазии. Российские мастера в работе использовали известняковый камень из села Верхняя Эшера.Длина и ширина дольмена - три метра, высота - около полутора метров. Квициния уточнила, что российские мастера искусственно состарили камень, что придает дольмену еще большую схожесть с оригинальными склепами."Дольмен идеально вписался в общую палитру нашего парка. Как известно, "Апсны" расположен на границе с селом Отхара, где сохранился единственный дольмен в Абхазии, окруженный кромлехом. Мы постарались воссоздать такой исторический объект у нас", - сказала Квициния.Она добавила, что в этнопарке "Апсны" также появилась копия жертвенного камня, подобные которым в древности были расположены у сложных горных переходов. Прежде, чем начать свой путь через опасные горные тропы, они в качестве подношения оставляли на камне предметы, к примеру, наконечники стрел, которые служили даром божеству. На обратном пути этот ритуал проводился снова, уже в качестве благодарности высшим силам за то, что они оберегли путника от гибели. Около пяти тысяч таких наконечников стрел ученые обнаружили у перевала Напра.Дольмен, кромлех и жертвенный камень станут частью экскурсионной программы в этнографическом парке "Апсны".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220606/zhivopis-s-istoriey-neobychnyy-art-obekt-poyavilsya-v-etno-parke-apsny-1039431723.html

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