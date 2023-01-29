https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/chempionat-po-sportivnoy-rybalke-zavershilsya-na-reke-kodor-1043848493.html

Чемпионат по спортивной рыбалке завершился на реке Кодор

Чемпионат по спортивной рыбалке завершился на реке Кодор

В первом чемпионате по спортивной рыбалке в Очамчырском районе участвовали 12 команд из Абхазии и России. 29.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-29T17:10+0300

2023-01-29T17:10+0300

2023-01-29T17:10+0300

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Проходивший на реке Кодор чемпионат по спортивной рыбалке завершился в Очамчырском районе, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко.Федерация рыболовного и охотничьего спорта Абхазии старается проводить этот чемпионат ежегодно на разных реках. В этот раз выбор пал на реку Кодор, на которой впредь предстоит провести дополнительные работы для принятия еще большего количества участников и выравнивания дна на определенных отрезках чтобы не образовались углубления и рыба не собиралась в одном месте."Рыба ловилась. Конечно, были места, так называемые "аквариумы", где она скопилась. Когда участники по жеребьевке туда попадали, они ловили по 20-40 штук за 45-минутный тур. Остальным приходилось бегать, выискивать рыбу, "уговаривать" взять приманку. Были нули, но не так много", - сказал Бондаренко.Бондаренко сообщил, что в августе 2023 года состоится чемпионат Абхазии по спортивной рыбалке на реке Юпшара, в котором вероятно примут участие спортсмены из Китая."Буквально несколько недель назад Федерация рыболовного спорта России подписала соглашение с Федерацией рыболовного спорта Китая. Наша федерация подписала такие же документы с представителями Китая. То есть, если мы будем проводить какие-либо международные мероприятия, юридически спортсмены из Китая тоже могут в них участвовать", - рассказал Бондаренко.Чемпионат по спортивной рыбалке в Очамчырском районе начался утром 27 января. В реку Кодор запустили 1400 особей стальноголового лосося, днем позже еще 800 рыб. Лосось выращен в чернореченском форелевом хозяйстве путем скрещивания черноморского лосося с радужной форелью.Как ранее уточнял Бондаренко, этот вид рыбы больше приживается в реках Абхазии, не наносит вреда окружающей среде, и не доминирует над рыбой-пеструшкой, которая водится в местных водоемах.Чемпионат этот проходит по системе "поймал-отпустил". Спортсмены могут использовать исключительно безбородочные крючки и искусственные приманки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230127/rybolovnyy-chempionat-ochamchyrskogo-rayona-otkrylsya-na-reke-kodor-1043831310.html

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