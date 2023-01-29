https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/dopolnitelnoe-vremya-ardzheniya-ob-uchastii-v-chempionate-tsfo-i-bokserskoy-karere-1043807300.html
Дополнительное время: Арджения об участии в чемпионате ЦФО и боксерской карьере
Дополнительное время: Арджения об участии в чемпионате ЦФО и боксерской карьере
Мастер спорта Абхазии и России, победитель международных турниров по боксу Герман Арджения в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия. 29.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-29T12:44+0300
2023-01-29T12:44+0300
2023-01-29T12:44+0300
радио
подкасты
абхазия
дополнительное время
бокс
спорт
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1a/1043807147_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_f58bd00b5887fcb36e335573f3a46f14.jpg
Дополнительное время: Арджения об участии в чемпионате ЦФО и боксерской карьере
Дополнительное время: Арджения об участии в чемпионате ЦФО и боксерской карьере
Боксер Герман Арджения принимал участие в чемпионате Центрального федерального округа по боксу среди мужчин. Боец до выхода в финал победил троих соперников по пути к решающему бою: ⠀ ️Рафика Амирханова из Московской области, ️Дмитрия Окорочкова из Тульской области и ️Данилу Хоружего из Московской области. ⠀ В финале, который прошел 21 января, Герман встретится с мастером спорта международного класса Константином Опольским. Аржения стал серебряным призером чемпионата. Тренирует спортсмена Эдгар Крия.Интервью с Германом Арджения слушайте в аудиофайле.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1a/1043807147_80:0:1204:843_1920x0_80_0_0_a18acb93dd9d0518938ae58c4bdab843.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, дополнительное время, бокс, спорт, россия, аудио
подкасты, абхазия, дополнительное время, бокс, спорт, россия, аудио
Дополнительное время: Арджения об участии в чемпионате ЦФО и боксерской карьере
Мастер спорта Абхазии и России, победитель международных турниров по боксу Герман Арджения в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
Боксер Герман Арджения принимал участие в чемпионате Центрального федерального округа по боксу среди мужчин.
Боец до выхода в финал победил троих соперников по пути к решающему бою: ⠀ ️Рафика Амирханова из Московской области, ️Дмитрия Окорочкова из Тульской области и ️Данилу Хоружего из Московской области. ⠀ В финале, который прошел 21 января, Герман встретится с мастером спорта международного класса Константином Опольским. Аржения стал серебряным призером чемпионата. Тренирует спортсмена Эдгар Крия.
Интервью с Германом Арджения слушайте в аудиофайле
.