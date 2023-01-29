https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/dopolnitelnoe-vremya-ardzheniya-ob-uchastii-v-chempionate-tsfo-i-bokserskoy-karere-1043807300.html

Дополнительное время: Арджения об участии в чемпионате ЦФО и боксерской карьере

Дополнительное время: Арджения об участии в чемпионате ЦФО и боксерской карьере

Мастер спорта Абхазии и России, победитель международных турниров по боксу Герман Арджения в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия. 29.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-29T12:44+0300

2023-01-29T12:44+0300

2023-01-29T12:44+0300

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Дополнительное время: Арджения об участии в чемпионате ЦФО и боксерской карьере Дополнительное время: Арджения об участии в чемпионате ЦФО и боксерской карьере

Боксер Герман Арджения принимал участие в чемпионате Центрального федерального округа по боксу среди мужчин. Боец до выхода в финал победил троих соперников по пути к решающему бою: ⠀ ️Рафика Амирханова из Московской области, ️Дмитрия Окорочкова из Тульской области и ️Данилу Хоружего из Московской области. ⠀ В финале, который прошел 21 января, Герман встретится с мастером спорта международного класса Константином Опольским. Аржения стал серебряным призером чемпионата. Тренирует спортсмена Эдгар Крия.Интервью с Германом Арджения слушайте в аудиофайле.

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