https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-v-rusdrame-i-vystavka-v-tsvz-1043847340.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли в РУСДРАМе и выставка в ЦВЗ

Культурная афиша Абхазии: спектакли в РУСДРАМе и выставка в ЦВЗ

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 30 января по 5 февраля. 29.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-29T16:15+0300

2023-01-29T16:15+0300

2023-01-29T16:15+0300

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SputnikНа предстоящей неделе любителей культурного досуга ждет ряд спектаклей в РУСДРАМе и выставка в ЦВЗ Сухума.С 25 января по 3 февраля в ЦВЗ Сухума открыта юбилейная выставка заслуженного художника Абхазии Геннадия Барциц. Экспозиция состоит из более 60 картин, написанне в разные годы творчества. Работы Геннадия Барциц находятся в галерее русского искусства США в городе Хьюстон, музеях Праги и России.30 и 31 января в 19:00 в Русском театре драмы “В лучах”. Моноспектакль в одном действии исполняет актриса Ирина Делба. Режиссер-постановщик Антон Корнилов.А 2 февраля в 19:00 - комедия “Примадонны”. История о том, как два безработных актера используют свой дар перевоплощения, чтобы заполучить чужое наследство. А вот удастся ли им это, узнайте сами.4 февраля в 19:00 актеры Русского театра драмы покажут “Софичку”, поставленную по роману Фазиля Искандера Еленой Одинцовой. Изначально постановка была студенческим спектаклем, который впервые был показан пять лет назад. Сейчас в театре "Софичка" обрела вторую жизнь.А 5 февраля в 15:00 в РУСДРАМе состоится “Братец кролик и братец лис” по мотивам "Сказок дядюшки Римуса" писателя Джоэля Харриса. Спектакль знаком зрителю еще с 2017 года. Поставлен спектакль в режиссером Анастасом Кичиком.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/personalnaya-vystavka-gennadiya-bartsits-otkrylas-v-abkhazii-1043791899.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/pisma-o-sebe-v-rusdrame-pokazali-spektakl-o-marii-kyuri-1042312950.html

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