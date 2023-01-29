https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/minoborony-abkhazii-provelo-sbory-so-snayperami-1043842260.html
Минобороны Абхазии провело сборы со снайперами
Минобороны Абхазии провело сборы со снайперами
Сборы проходили в соответствии с планом боевой подготовки на зимний период 2023 учебного года. 29.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-29T12:30+0300
2023-01-29T12:30+0300
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Сборы со штатными снайперами воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Абхазии прошли на полигоне "Нагвалоу", сообщается на сайте Минобороны.Для проведения занятий были привлечены военные специалисты отряда специального назначения.Особое внимание уделяли совершенствованию огневой и тактической подготовки снайперов в сложных условиях обстановки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/minoborony-abkhazii-otchitalos-po-itogam-boevoy-podgotovki-voysk-za-yanvar-2023-goda-1043842165.html
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министерство обороны абхазии, абхазия, армия
министерство обороны абхазии, абхазия, армия
Минобороны Абхазии провело сборы со снайперами
12:30 29.01.2023 (обновлено: 12:52 29.01.2023)
Сборы проходили в соответствии с планом боевой подготовки на зимний период 2023 учебного года.
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Сборы со штатными снайперами воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Абхазии прошли на полигоне "Нагвалоу", сообщается на сайте Минобороны.
Для проведения занятий были привлечены военные специалисты отряда специального назначения.
Особое внимание уделяли совершенствованию огневой и тактической подготовки снайперов в сложных условиях обстановки.