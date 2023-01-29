https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-30-yanvarya-1043847561.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 января
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 января
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять холодный фронт Средиземноморского циклона. 29.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-29T18:05+0300
2023-01-29T18:05+0300
2023-01-29T18:35+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0c/1043562745_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_37a6d67e67f294f1ffc9b56ee942a9ae.jpg
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. В понедельник, 30 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дождь разной интенсивности, в предгорных районах дождь со снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0c/1043562745_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_72987fcf5f126f97b4284add3377774d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 января
18:05 29.01.2023 (обновлено: 18:35 29.01.2023)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять холодный фронт Средиземноморского циклона.
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. В понедельник, 30 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дождь разной интенсивности, в предгорных районах дождь со снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.