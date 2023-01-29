https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-30-yanvarya-1043847561.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 января

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 января

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять холодный фронт Средиземноморского циклона. 29.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-29T18:05+0300

2023-01-29T18:05+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. В понедельник, 30 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дождь разной интенсивности, в предгорных районах дождь со снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +3°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии