https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/situatsiyu-na-dorogakh-abkhazii-obsudili-rayonnye-prokurory-s-nachalnikami-otdelov-gai-1043841972.html

Ситуацию на дорогах Абхазии обсудили районные прокуроры с начальниками отделов ГАИ

Ситуацию на дорогах Абхазии обсудили районные прокуроры с начальниками отделов ГАИ

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. По поручению Генпрокурора Абхазии в городах и районах прошли совещания районных прокуроров с начальниками ОГАИ и РОВД по ситуациям на... 29.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-29T08:55+0300

2023-01-29T08:55+0300

2023-01-29T11:52+0300

в абхазии

гаи

генеральная прокуратура абхазии

абхазия

мвд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/07/18/1030606266_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_93b5aa1e2d1bb20dc051e7f087fe621a.jpg

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. По поручению Генпрокурора Абхазии в городах и районах прошли совещания районных прокуроров с начальниками ОГАИ и РОВД по ситуациям на дорогах.Начальники ОГАИ и РОВД зачитали доклады и назвали основные проблемы для эффективного несения службы: Они также привели цифры по авариям в 2022 году. Так в Галском районе произошло 8 ДТП, в которых погибли 4 человека и еще 7 получили травмы различной тяжести. Сотрудники ГАИ составили 3609 дминистративных протоколов на сумму 2,5 млн руб.В Ткуарчалском районе за этот период произошло 7 ДТП без летальных исходов. Трое пострадали в авариях и заведено два уголовных дела. В Очамчырском районе 16 погибших в 37 ДТП, еще 72 человека получили травмы разной тяжести.В Сухумском районе в 2022 году произошло 20 ДТП, 1 человек погиб и 39 пострадали. В Гудаутском районе 12 человек погибли в 43 авариях, и 54 были доставлены в медучреждения. Сотрудники ГАИ составили 6152 протокола на сумму 7,9 млн руб.В Гагрском районе в течение прошлого года произошло 205 ДТП, 19 человек погибли, 181 пострадал. Только за январь 20223 года в районе зафиксировано 10 аварий и возбуждено два уголовных дела.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/telegram-kanal-poyavilsya-u-gai-abkhazii-1043747666.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гаи, генеральная прокуратура абхазии, абхазия, мвд абхазии