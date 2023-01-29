https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/situatsiyu-na-dorogakh-abkhazii-obsudili-rayonnye-prokurory-s-nachalnikami-otdelov-gai-1043841972.html
Ситуацию на дорогах Абхазии обсудили районные прокуроры с начальниками отделов ГАИ
Ситуацию на дорогах Абхазии обсудили районные прокуроры с начальниками отделов ГАИ
СУХУМ, 29 янв - Sputnik. По поручению Генпрокурора Абхазии в городах и районах прошли совещания районных прокуроров с начальниками ОГАИ и РОВД по ситуациям на... 29.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-29T08:55+0300
2023-01-29T08:55+0300
2023-01-29T11:52+0300
в абхазии
гаи
генеральная прокуратура абхазии
абхазия
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. По поручению Генпрокурора Абхазии в городах и районах прошли совещания районных прокуроров с начальниками ОГАИ и РОВД по ситуациям на дорогах.Начальники ОГАИ и РОВД зачитали доклады и назвали основные проблемы для эффективного несения службы: Они также привели цифры по авариям в 2022 году. Так в Галском районе произошло 8 ДТП, в которых погибли 4 человека и еще 7 получили травмы различной тяжести. Сотрудники ГАИ составили 3609 дминистративных протоколов на сумму 2,5 млн руб.В Ткуарчалском районе за этот период произошло 7 ДТП без летальных исходов. Трое пострадали в авариях и заведено два уголовных дела. В Очамчырском районе 16 погибших в 37 ДТП, еще 72 человека получили травмы разной тяжести.В Сухумском районе в 2022 году произошло 20 ДТП, 1 человек погиб и 39 пострадали. В Гудаутском районе 12 человек погибли в 43 авариях, и 54 были доставлены в медучреждения. Сотрудники ГАИ составили 6152 протокола на сумму 7,9 млн руб.В Гагрском районе в течение прошлого года произошло 205 ДТП, 19 человек погибли, 181 пострадал. Только за январь 20223 года в районе зафиксировано 10 аварий и возбуждено два уголовных дела.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230123/telegram-kanal-poyavilsya-u-gai-abkhazii-1043747666.html
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гаи, генеральная прокуратура абхазии, абхазия, мвд абхазии
гаи, генеральная прокуратура абхазии, абхазия, мвд абхазии
СУХУМ, 29 янв - Sputnik.
По поручению Генпрокурора Абхазии в городах и районах прошли
совещания районных прокуроров с начальниками ОГАИ и РОВД по ситуациям на дорогах.
На совещании были отмечены участки дорог, на которых чаще всего происходят аварии, и было решено установить дополнительные искусственные неровности, камеры видеофиксации и дорожные знаки.
Начальники ОГАИ и РОВД зачитали доклады и назвали основные проблемы для эффективного несения службы:
неукомплектованность личного состава патрульно-постовых служб,
отсутствие необходимого количества служебного транспорта,
плохое освещение и качество покрытия дорожного полотна.
Они также привели цифры по авариям в 2022 году.
Так в Галском районе произошло 8 ДТП, в которых погибли 4 человека и еще 7 получили травмы различной тяжести. Сотрудники ГАИ составили 3609 дминистративных протоколов на сумму 2,5 млн руб.
В Ткуарчалском районе за этот период произошло 7 ДТП без летальных исходов. Трое пострадали в авариях и заведено два уголовных дела.
В Очамчырском районе 16 погибших в 37 ДТП, еще 72 человека получили травмы разной тяжести.
В Сухумском районе в 2022 году произошло 20 ДТП, 1 человек погиб и 39 пострадали.
В Гудаутском районе 12 человек погибли в 43 авариях, и 54 были доставлены в медучреждения. Сотрудники ГАИ составили 6152 протокола на сумму 7,9 млн руб.
В Гагрском районе в течение прошлого года произошло 205 ДТП, 19 человек погибли, 181 пострадал. Только за январь 20223 года в районе зафиксировано 10 аварий и возбуждено два уголовных дела.