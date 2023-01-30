https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/assotsiatsiya-turoperatorov-rossii-v-2023-godu-abkhaziyu-posetyat-bolee-dvukh-mln-turistov-1043860056.html
Российские туроператоры: в 2023 году Абхазию посетят более двух миллионов туристов
Российские туроператоры: в 2023 году Абхазию посетят более двух миллионов туристов
В 2022 году, по данным Министерства туризма Абхазии, республику посетил 1 миллион 145 тысяч отдыхающих. 30.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-30T18:10+0300
2023-01-30T18:10+0300
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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. В 2023 году Абхазию посетят 2-2,5 миллиона туристов, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.По его словам, продажи туров ведущих российских туроператоров по акции раннего бронирования идут примерно на 50% больше, чем в 2022 году.По мнению Ромашкина, туристы выбирают курорты Абхазии из-за того, что они стоят дешевле курортов Краснодарского края и потому что люди ищут "спокойного отдыха ближе к природе".Наиболее популярными среди гостей остаются Гагра и Пицунда, многие предпочитают отдых в столице, процент тех, кто хочет провести выходные в восточной части Абхазии, все еще невысокий.Ромашкин добавил, что летний отдых в Абхазии подорожал на 10-12% по сравнению с показателями 2022 года. Такие цены устраивают как владельцев отелей, так и туристов, судя по тому, что они активно покупают путевки, объяснил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/teymuraz-khishba-zayavil-chto-turizm-v-abkhazii-perezhivaet-oschutimyy-rost-1043774366.html
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Российские туроператоры: в 2023 году Абхазию посетят более двух миллионов туристов
18:10 30.01.2023 (обновлено: 18:36 30.01.2023)
В 2022 году, по данным Министерства туризма Абхазии, республику посетил 1 миллион 145 тысяч отдыхающих.
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. В 2023 году Абхазию посетят 2-2,5 миллиона туристов, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
По его словам, продажи туров ведущих российских туроператоров по акции раннего бронирования идут примерно на 50% больше, чем в 2022 году.
По мнению Ромашкина, туристы выбирают курорты Абхазии из-за того, что они стоят дешевле курортов Краснодарского края и потому что люди ищут "спокойного отдыха ближе к природе".
Ромашкин отметил, что раннее бронирование на отдых в Абхазии идет вровень с Краснодарским краем. По мнению специалиста, потенциально Абхазия может принимать до трех миллионов туристов, но для этого в республике не хватит мест размещения.
Наиболее популярными среди гостей остаются Гагра и Пицунда, многие предпочитают отдых в столице, процент тех, кто хочет провести выходные в восточной части Абхазии, все еще невысокий.
Ромашкин добавил, что летний отдых в Абхазии подорожал на 10-12% по сравнению с показателями 2022 года. Такие цены устраивают как владельцев отелей, так и туристов, судя по тому, что они активно покупают путевки, объяснил он.