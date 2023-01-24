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Теймураз Хишба заявил, что туризм в Абхазии переживает ощутимый рост

Теймураз Хишба заявил, что туризм в Абхазии переживает ощутимый рост

По данным министерства туризма в прошедшем 2022 году Абхазию посетили 1 миллион 145 тысяч отдыхающих. 24.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-24T21:47+0300

2023-01-24T21:47+0300

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Туризм в Абхазии переживает ощутимый рост, в том числе благодаря инвестициям, сказал министр туризма республики Теймураз Хишба на расширенном совещании у президента страны.В республике порядка 39 тысяч койко-мест, 15 тысяч из них - в частном секторе. Сравнивая показатели 2020 и 2022 годов, министр заметил, что мест размещений стало гораздо больше – их количество выросло с 420 до 788, коечный фонд увеличился на 11 251 место."Идет также большой рост в занятости нашего населения. Люди хотят заниматься туризмом, хотят строить новые объекты, в том числе привлекают новые инвестиции", - подчеркнул Хишба.Он рассказал, что в 2022 году на строительство и эксплуатацию мест размещения было выделено:В продолжение министр добавил, что в Очамчыре на стадии строительства находится гостиничный комплекс "Жемчужина", который рассчитан на 400 койко-мест. Там будет создано 120 рабочих мест."То же самое происходит и в городе Сухум. На стадии строительства находится "Сухумская Ривьера", объем инвестиций - 185 миллионов рублей", - проинформировал глава минтуризма.Хишба добавил, что в Гагре было построено шесть новых объектов, а целом за прошлый год объем инвестиций в Гагрском районе составил 2,7 миллиарда рублей."В городе Гудаута построено четыре новых объекта, в Гулрыпшском районе выделена земля под строительство санаторно-курортного объекта, в городе Ткуарчал на стадии строительства ОО "Здоровье нации", это радоновый источник", - рассказал он.Теймураз Хишба также обратил внимание на необходимость принятия нового закона "О туризме", и отметил, что закон от 2005 года, который действует сейчас, морально устарел."Мы проводили сравнение с Сочи, и за аналогичный период закон "О туризме" менялся четыре раза. Сочи пошел по пути увеличения коечного фонда, прежде всего, благодаря созданию новых апарт-отелей. Это новая тенденция, без которой развитие туризма современной республики невозможно", - говорит министр.Теймураз Хишба добавил, что на данный момент в Абхазии действуют только три санатория.Министр также сообщил, что в преддверии визита председателя Государственной Думы Вячеслава Володина делегация Абхазии встречалась с вице-спикерами Госдумы. На встрече министерство туризма предложило внести изменение в российский закон о, так называемом, льготном туризме, по нормам которого граждане России отдыхают на территории страны и их отдых частично компенсируется государством. По мнению Хишба, в список территорий можно было бы включить и Абхазию, что сказалось бы на турпотоке в республику.Министр выразил надежду на то, что дальнейшем депутаты Парламента Абхазии продолжат работу в этом направлении с учетом абсолютного понимания со стороны председателя Госдумы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/turbaza-tvanba-o-tom-kak-predstavlen-gornolyzhnyy-turizm-v-abkhazii-1043765417.html

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