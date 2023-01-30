https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/bolee-2000-narusheniy-zafiksirovano-na-dorogakh-abkhazii-za-nedelyu-1043859777.html
Более 2000 нарушений зафиксировано на дорогах Абхазии за неделю
Более 2000 нарушений зафиксировано на дорогах Абхазии за неделю
К административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии за последнюю неделю привлечены 254 водителя. 30.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-30T17:10+0300
2023-01-30T17:10+0300
2023-01-30T17:35+0300
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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии зафиксировали 2182 нарушения правил дорожного движения за неделю, сообщает пресс-служба МВД. Еще 203 водителя нарушили нормы тонирования автостекол. На служебные стоянки поставлено 19 автомобилей нарушителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/situatsiyu-na-dorogakh-abkhazii-obsudili-rayonnye-prokurory-s-nachalnikami-otdelov-gai-1043841972.html
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гаи, мвд абхазии, абхазия
Более 2000 нарушений зафиксировано на дорогах Абхазии за неделю
17:10 30.01.2023 (обновлено: 17:35 30.01.2023)
К административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии за последнюю неделю привлечены 254 водителя.
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии зафиксировали 2182 нарушения правил дорожного движения за неделю, сообщает пресс-служба МВД.
За управление автомобилем в нетрезвом состоянии к административной ответственности за последнюю неделю привлечены 254 водителя.
Еще 203 водителя нарушили нормы тонирования автостекол.
На служебные стоянки поставлено 19 автомобилей нарушителей.