https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/mid-rossii-nato-zombiruet-strany-rusofobskimi-strashilkami-1043850812.html
МИД России: НАТО зомбирует страны русофобскими страшилками
МИД России: НАТО зомбирует страны русофобскими страшилками
В МИД подчеркнули, что России не поступится своими законными интересами в области безопасности и не даст в обиду русских людей. 30.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-30T08:55+0300
2023-01-30T08:55+0300
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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. России от Запада ничего не нужно, но НАТО зомбирует соседние страны русофобскими страшилками, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.По словам дипломата, Москва не раз предупреждала о негативных последствиях таких решений. Рябков подчеркнул, что России не поступится своими законными интересами в области безопасности и не даст в обиду русских людей. "Американцы наши предупреждения не слышали и всерьез не воспринимали, а лишь продолжали всячески науськивать Киев против России", — добавил замминистра.Он также отметил, что игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет."Очевидно, что США не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель. Среди прочего, в Вашингтоне рассматривают Украину в качестве испытательного полигона для изделий своего военно-промышленного комплекса, где обкатываются различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные, и все это испытывается, что называется, на предмет сопротивляемости российскому оружию", — сказал Рябков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/svo-u-ssha-i-nato-zakanchivayutsya-snaryady-i-ukraintsy-1043833431.html
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нато, россия, украина, мид рф, политика
нато, россия, украина, мид рф, политика
МИД России: НАТО зомбирует страны русофобскими страшилками
08:55 30.01.2023 (обновлено: 10:12 30.01.2023)
В МИД подчеркнули, что России не поступится своими законными интересами в области безопасности и не даст в обиду русских людей.
СУХУМ, 30 янв – Sputnik.
России от Запада ничего не нужно, но НАТО зомбирует соседние страны русофобскими страшилками, заявил в интервью РИА Новости
замглавы МИД Сергей Рябков.
"Нам от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны", — сказал Рябков.
По словам дипломата, Москва не раз предупреждала о негативных последствиях таких решений. Рябков подчеркнул, что России не поступится своими законными интересами в области безопасности и не даст в обиду русских людей.
"Американцы наши предупреждения не слышали и всерьез не воспринимали, а лишь продолжали всячески науськивать Киев против России", — добавил замминистра.
Он также отметил, что игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет.
"Очевидно, что США не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель. Среди прочего, в Вашингтоне рассматривают Украину в качестве испытательного полигона для изделий своего военно-промышленного комплекса, где обкатываются различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные, и все это испытывается, что называется, на предмет сопротивляемости российскому оружию", — сказал Рябков.