https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/mid-rossii-nato-zombiruet-strany-rusofobskimi-strashilkami-1043850812.html

МИД России: НАТО зомбирует страны русофобскими страшилками

МИД России: НАТО зомбирует страны русофобскими страшилками

В МИД подчеркнули, что России не поступится своими законными интересами в области безопасности и не даст в обиду русских людей. 30.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-30T08:55+0300

2023-01-30T08:55+0300

2023-01-30T10:12+0300

нато

россия

украина

мид рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102908/60/1029086070_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_0d4f4272dfbc53acb78bbb16022e7420.jpg

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. России от Запада ничего не нужно, но НАТО зомбирует соседние страны русофобскими страшилками, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.По словам дипломата, Москва не раз предупреждала о негативных последствиях таких решений. Рябков подчеркнул, что России не поступится своими законными интересами в области безопасности и не даст в обиду русских людей. "Американцы наши предупреждения не слышали и всерьез не воспринимали, а лишь продолжали всячески науськивать Киев против России", — добавил замминистра.Он также отметил, что игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет."Очевидно, что США не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель. Среди прочего, в Вашингтоне рассматривают Украину в качестве испытательного полигона для изделий своего военно-промышленного комплекса, где обкатываются различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные, и все это испытывается, что называется, на предмет сопротивляемости российскому оружию", — сказал Рябков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/svo-u-ssha-i-nato-zakanchivayutsya-snaryady-i-ukraintsy-1043833431.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

нато, россия, украина, мид рф, политика