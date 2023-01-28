https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/svo-u-ssha-i-nato-zakanchivayutsya-snaryady-i-ukraintsy-1043833431.html

СВО: у США и НАТО заканчиваются снаряды и украинцы

СВО: у США и НАТО заканчиваются снаряды и украинцы

Нерешаемая системная проблема США и альянса в прокси-войне с Россией на украинском ТВД – нехватка артиллерийских снарядов и мобресурсов киевского режима. 28.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-28T09:00+0300

2023-01-28T09:00+0300

2023-01-28T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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россия

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Этим определяется неспособность ВСУ и НАТО эффективно противостоять Вооруженным силам РФ в формате СВО, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Огневое, тактическое и стратегическое превосходство России в зоне СВО – очевидно и безусловно. Наступательные действия российских войск развиваются планомерно и безальтернативно. Две основные проблемы ВСУ, США и НАТО на украинском ТВД – дефицит артиллерийских снарядов и резервистов, готовых умирать за "пыхтелки и сопелки" главного киевского лицедея (по сути – за американские интересы).Сенат США бьет тревогу: американский военно-промышленный комплекс "не готов к конкуренции со сверхдержавами", и для пополнения запасов поставленного на Украину оружия "потребуются годы". Необходимы пять лет, чтобы восполнить только 155-мм артиллерийские боеприпасы – при условии увеличения их производства до 93 000 выстрелов в год, то есть на 600 процентов.Напомню, за 11 месяцев российской спецоперации ВСУ израсходовали более 1 млн артиллерийских снарядов из США, и сегодня "снарядный голод" – объективная, в ближайшие два года нерешаемая проблема производства для всего коллективного Запада. С другой стороны, превосходство российской артиллерии над украинской на линии боевого соприкосновения оценивается как восемь стволов против одного. И российские пушкари боезапас не экономят. Что из этого следует?Армия России в зоне СВО продолжит эффективно уничтожать живую силу и боевую технику, склады боеприпасов и базы горючего ВСУ – преимущественно на дистанции артиллерийского выстрела или ракетного удара. Министерство обороны США намерено финансировать новые предприятия по производству артиллерийских боеприпасов в ритме по 1млрд долларов в течение следующих 15 лет. Такие сроки и деньги наверняка внушают оптимизм американскому ВПК, и вряд ли радуют киевский режим.Резервы Украины на исходе. Между тем, Вашингтон жестко требует от Киева ускоренной мобилизации 200 тысяч новых бойцов ВСУ – для организации весеннего контрнаступления на "восточном фронте". Предыдущие пять волн массовой мобилизации "смыли" относительно мотивированных и подготовленных резервистов, теперь любое количество "скрученных" на улице, в торговом центре или общественном транспорте граждан не обеспечит качество украинских войск. Проблему деградации ВСУ не компенсирует поставка 30 американских "Абрамсов" или даже всех 2000 европейских "Леопардов".Деревянные солдаты Урфина ДжюсаПольское издание Niezalezny Dziennik Polityczny в четверг сообщило: "Неудачи украинской армии на фронтах стали настолько очевидными, что их невозможно скрыть". Экс-командующий сухопутными силами Войска польского Вальдемар Скшипчак подтвердил, что "украинцы бежали из зоны боевых действий, а те, кто там остался, у меня складывается впечатление, что им все равно, украинцы они или русские". Запад не в состоянии помочь Украине настолько, чтобы создать военный потенциал, превосходящий российский.От безысходности киевский режим обратился за помощью к Варшаве. Для восполнения огромных потерь ВСУ в Польше и других странах ЕС организована мобилизация украинских беженцев. Добровольцев нет, однако владельцев арендованных помещений убеждают сообщать о пригодных к службе украинцах, нелояльным угрожают административной ответственностью и штрафами.По информации венгерского издания Pesti Sracok, на Украине мобилизация напоминает "охоту", жестокие облавы и похищения людей, а в Закарпатье "мужчин сгоняют как скот". Мобилизованные таким образом на передовой долго не живут. Тела убитых украинских солдат подолгу хранят в рефрижераторах, и выдают родственникам с определенной периодичностью, дозированно (не более пяти в сутки), чтобы общество не имело представления о масштабах катастрофы.Огромные потери в Соледаре понесла 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ, укомплектованная преимущественно закарпатскими венграми. Сегодня их "добивают" в Артемовске, и Будапешт обвиняет киевский режим в целенаправленном уничтожении подразделений, сформированных из национальных меньшинств - венгерского населения Украины, потенциальных сепаратистов. Фактически это обоснованное обвинение в геноциде.Методы мобилизации становятся радикальнее. Из-за отказа украинцев получать повестки участились публичные скандалы. Украинский Генштаб требует от СБУ запрета фото-видеофиксации вручения повесток из военкомата, чтобы не перегревать общество. Киев отрицает факты принудительной мобилизации, а фото-видеосвидетельства на Интернет-ресурсах называет "российской пропагандой". Вместе с тем на Украине ужесточена уголовная ответственность за уклонение от призыва, дезертирство, самовольное оставление части, добровольную сдачу в плен, отступление без приказа, неповиновение командиру, и сегодня 10 – 12 лет заключения – нижний предел наказания "пацифистов".Возможно, исчерпание украинских мобилизационных ресурсов заставит США бросить в бой Войско польское – на основании двусторонних договоренностей Варшавы и Киева. На всякий случай, американские десантники в Румынии передислоцированы поближе к украинской границе. В Вашингтоне обсуждаются новые поставки ВСУ: истребителей F-16, противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM "воздух-поверхность", ракет AIM-120 AMRAAM "воздух-воздух" и ракет ATACMS "земля-земля" дальностью до 300 км. Ради сохранения американской "гегемонии", США намерены воевать с Россией "до последнего украинца", готовы пожертвовать всеми европейскими вассалами.Американский сенатор Джон Корнин, республиканец от Техаса, 23 января заявил, что США находятся в состоянии "конкуренции великих держав… и мы не справились с этой задачей". Российский президент Владимир Путин "готов пережить Запад" на украинском ТВД. Разумеется, Украина – расходный материал американской истории, и займет свое место в ряду аналогичных авантюр Пентагона – в Афганистане, Вьетнаме, Гренаде, Камеруне, Ливане, Ливии, Панаме, Сальвадоре, Сирии, Югославии, Ираке, Йемене (список неполный).Французское издание Boulevard Voltaire заметило: "В международном праве отсутствует определение понятия "соучастник боевых действий" в ходе вооруженных конфликтов, но странам, которые сейчас оказывают существенную материальную и финансовую помощь Украине, с каждым разом все труднее юридически обосновывать свою враждебную к России позицию". Юридическая двусмысленность не скрывает реальность: "Жесткий ответ от России не поступает только благодаря доброй воле России и Владимира Путина". Однако количественный и качественный рост помощи ВСУ на определенном этапе конфликта сделает возмездие абсолютно неизбежным, и "угрожает миру Апокалипсисом".ВС России обладают достаточным запасом прочности, количеством и качеством вооружений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня в который раз предупредила существующий пока мир: "Граждане стран НАТО должны знать: их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной, и это противостояние идет по нарастающей". Другими словами, прилетит – не жалуйтесь.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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