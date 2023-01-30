https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/nazvany-samye-dorogie-napravleniya-obucheniya-v-rossiyskikh-vuzakh-1043851159.html

Названы самые дорогие направления обучения в российских вузах

Названы самые дорогие направления обучения в российских вузах

В 2022 году мониторинг качества приема в вузы России охватил 812 вузов. 30.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-30T09:35+0300

2023-01-30T09:35+0300

2023-01-30T10:08+0300

образование

россия

студенты

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СУХУМ, 30 янв - Sputnik. "Дизайн", "Управление водным транспортом", "Морская техника", "Авиационные системы" и "Востоковедение и африканистика" оказались самыми дорогими направлениями обучения в российских вузах в 2022 году, это следует из данных мониторинга качества приема в российские вузы, который проводит Высшая школы экономики совместно с Минобрнауки России.Эти же направления были самыми дорогими и в 2021 году. При этом самым дешевыми направлениями стали "Государственное и муниципальное управление", "Экология", "Филология", "Психология" и "Сфера обслуживания". Однако в 2022 году наблюдался рост стоимости по всем указанным специальностям по сравнению с 2021-м. В 2022 году мониторинг качества приема в вузы России охватил 812 вузов, в том числе 396 головных государственных, 321 филиал и 95 негосударственных. В мониторинге участвуют все российские вузы, прием в которые ведется преимущественно по результатам ЕГЭ. Вузы, для поступления в которые важны творческие испытания, и вузы силовых ведомств в мониторинг не включались.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/kvoty-na-obuchenie-inostrannykh-studentov-v-rossiyskikh-vuzakh-1042132214.html

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