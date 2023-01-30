https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-31-yanvarya-1043858080.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 января

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 января

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием передней части Средиземноморского циклона. 30.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-30T16:35+0300

2023-01-30T16:35+0300

2023-01-30T16:35+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Во вторник, 31 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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погода в абхазии