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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 января
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 января
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием передней части Средиземноморского циклона. 30.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-30T16:35+0300
2023-01-30T16:35+0300
2023-01-30T16:35+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Во вторник, 31 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 января
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием передней части Средиземноморского циклона.
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Во вторник, 31 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.