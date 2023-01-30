https://sputnik-abkhazia.ru/20230130/sukhumskiy-gorsud-pristupil-k-razbiratelstvu-po-delu-o-smerti-anzora-tarba-v-mvd-1043857235.html

Сухумский горсуд приступил к разбирательству по делу о смерти Анзора Тарба в МВД

Сухумский горсуд приступил к разбирательству по делу о смерти Анзора Тарба в МВД

Анзор Тарба скончался в здании Министерства внутренних дел Абхазии в ночь на 11 июля 2019 года. 30.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-30T14:40+0300

2023-01-30T14:40+0300

2023-01-30T17:37+0300

в абхазии

верховный суд абхазии

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Обвиняемыми по делу о гибели Тарба были сотрудники ведомства Бадри Джикирба, Аслан Чедия, Адгур Аутлев и Виталий Кулов. В ноябре 2020 года решением Сухумского городского суда они были оправданы. Решение было обжаловано. В ноябре прошлого года Президиум Верховного суда Абхазии передал дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции.Асмат Цвижба, SputnikПервое судебное заседание по делу о смерти Анзора Тарба в здании Министерства внутренних дел Абхазии состоялось в Сухумском городском суде 30 января.На процессе по ходатайству потерпевшей Миланы Тарба был заявлен для участия в качестве представителя ее интересов Владимир Мариян. По решению председательствующей судьи Беллы Хасая, он был допущен к судебному разбирательству.Ходатайство было удовлетворено, но точная дата следующего заседания пока что назначена не была.Анзор Тарба, 1969 года рождения, скончался в здании МВД в ночь на 11 июля 2019 года.Обвиняемыми в деле проходили начальник УУР МВД, полковник милиции Бадри Джикирба, его заместитель, подполковник милиции Аслан Чедия, начальник отдела по раскрытию преступлений против собственности, майор милиции Адгур Аутлев и старший оперуполномоченный того же отдела, капитан милиции Виталий Кулов.В ноябре 2020 года решением Сухумского городского суда обвиняемые по делу Бадри Джикирба, Аслан Чедия, Адгур Аутлев и Виталий Кулов были оправданы, после чего решение было обжаловано в Кассационной коллегии Верховного суда и дело направили на новое разбирательство. Адвокаты обвиняемых подали жалобу в Президиум Верховного суда на решение Кассационной коллегии.На заседании 18 ноября Президиум Верховного суда Абхазии передал уголовное дело заключенного Анзора Тарба на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции. Адгур Аутлев и Виталий Кулов обвиняются в преступлении, предусмотренном в части 3 статьи 288 УК Абхазии - совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших нарушение прав и интересов граждан и части 4 статьи 105 – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью и мучениями, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Бадри Джикирба и Аслан Чедия обвиняются по части 3 статьи 295 – ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства и по неосторожности смерть человека и части один той же статьи - неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210323/-Verkhovnyy-sud-otmenil-opravdatelnyy-prigovor-sotrudnikam-MVD-v-dele-Anzora-Tarba-1032070215.html

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