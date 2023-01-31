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Аслан Бжания поздравил президента Науру с Днем независимости

Аслан Бжания поздравил президента Науру с Днем независимости

Государство Науру получило независимость от Великобритании и Новой Зеландии 55 лет назад, 31 января 1968 года. 31.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-31T18:30+0300

2023-01-31T18:30+0300

2023-01-31T19:17+0300

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил лидера Науру Расса Куна с Днем независимости республики Науру, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания отметил, что в 55-ю годовщину независимости народ Наура по-прежнему демонстрирует верность избранному пути к мирной и добрососедской жизни с другими государствами, в том числе проявил солидарность и братскую поддержку Абхазии."Отношения наших стран – это отношения надежных, проверенных временем и судьбой дружественных стран. Народ Абхазии ценит и помнит оказанное народом Науру доверие и поддержку", - говорится в поздравлении.Абхазский президент пожелал Рассу Куну новых успехов и здоровья, а народу Науру мира, благополучия и процветания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1041162309.html

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