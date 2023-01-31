https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/dosmotr-mashin-vvedut-v-regionakh-rossii-v-zheltym-urovnem-ugrozy-teraktov-1043876023.html

Досмотр машин введут в регионах России с желтым уровнем угрозы терактов

Досмотр машин введут в регионах России с желтым уровнем угрозы терактов

Ранее досмотр машин с помощью техсредств для обнаружения оружия и взрывчатки вводится только при максимальном, красном уровне угрозы. 31.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-31T17:02+0300

2023-01-31T17:02+0300

2023-01-31T18:27+0300

новости

россия

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Правоохранительным органам поручено усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта через границы субъектов России, на территории которых введен желтый уровень террористической опасности. Соответствующий указ Владимира Путина был опубликован на портале правовой информации."... дополнить абзацем следующего содержания: "усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ", – говорится в документе.Желтый уровень угрозы подразумевает усиление работы силовых органов, досмотры на вокзалах и в людных местах, повышенную охрану стратегически важных объектов.Сейчас он введен в Севастополе, Белгородской, Брянской и Курской областях, отдельных районах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/putin-podpisal-ukaz-ob-usilenii-mer-bezopasnosti-v-kerchenskom-prolive-1041969073.html

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