https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/dosmotr-mashin-vvedut-v-regionakh-rossii-v-zheltym-urovnem-ugrozy-teraktov-1043876023.html
Досмотр машин введут в регионах России с желтым уровнем угрозы терактов
Досмотр машин введут в регионах России с желтым уровнем угрозы терактов
Ранее досмотр машин с помощью техсредств для обнаружения оружия и взрывчатки вводится только при максимальном, красном уровне угрозы. 31.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-31T17:02+0300
2023-01-31T17:02+0300
2023-01-31T18:27+0300
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1f/1043875651_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_816df61e9378e252b6f26751d1c09c54.jpg
СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Правоохранительным органам поручено усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта через границы субъектов России, на территории которых введен желтый уровень террористической опасности. Соответствующий указ Владимира Путина был опубликован на портале правовой информации."... дополнить абзацем следующего содержания: "усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ", – говорится в документе.Желтый уровень угрозы подразумевает усиление работы силовых органов, досмотры на вокзалах и в людных местах, повышенную охрану стратегически важных объектов.Сейчас он введен в Севастополе, Белгородской, Брянской и Курской областях, отдельных районах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/putin-podpisal-ukaz-ob-usilenii-mer-bezopasnosti-v-kerchenskom-prolive-1041969073.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1f/1043875651_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9eed2e19f30888254d7ebb6cb220cdd7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия
Досмотр машин введут в регионах России с желтым уровнем угрозы терактов
17:02 31.01.2023 (обновлено: 18:27 31.01.2023)
Ранее досмотр машин с помощью техсредств для обнаружения оружия и взрывчатки вводится только при максимальном, красном уровне угрозы.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik.
Правоохранительным органам поручено усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта через границы субъектов России, на территории которых введен желтый уровень террористической опасности. Соответствующий указ Владимира Путина был опубликован
на портале правовой информации.
"... дополнить абзацем следующего содержания: "усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ", – говорится в документе.
Желтый уровень угрозы подразумевает усиление работы силовых органов, досмотры на вокзалах и в людных местах, повышенную охрану стратегически важных объектов.
Сейчас он введен в Севастополе, Белгородской, Брянской и Курской областях, отдельных районах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области.