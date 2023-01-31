https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/mid-abkhazii-otkazal-vo-vezde-delegatsii-sopredsedateley-zhenevskikh-diskussiy-1043869726.html

МИД Абхазии отказал во въезде делегации сопредседателей Женевских дискуссий

МИД Абхазии отказал во въезде делегации сопредседателей Женевских дискуссий

8-9 февраля делегация сопредседатели Женевских дискуссий должна была провести встречи с абхазскими официальными лицами. 31.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-31T12:38+0300

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии отказало во въезде в республику делегации сопредседателей Женевских дискуссий. Об этом сообщает Медиацентр МИД. Ведомство сообщает, что причиной стала отмена очередного раунда Женевских дискуссий, запланированного на 21-22 февраля. Решение было принято сопредседателями из Европейского союза, ООН и ОБСЕ в одностороннем порядке."За последнее время это уже не первый случай, когда Сопредседатели принимают односторонние решения об отмене или переносе раунда без каких-либо объективных причин и без согласования с участниками переговорного процесса. В 2022 году из запланированных четырех встреч состоялась лишь одна", - говорится в сообщении.МИД Абхазии назвал действия сопредседателей ангажированными и подчеркнул, что они препятствуют процессу переговоров и создают дополнительные угрозы стабильности в регионе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/lavrov-zapad-pytaetsya-pomeshat-dialogu-mezhdu-gruziey-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey-1043678030.html

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